深入那瑪夏辦音樂會 柯志恩允改善原鄉交通與醫療

國民黨高雄市長參選人柯志恩（中）深入原鄉，舉辦「志家人部落音樂會-音為有您」那瑪夏場。（柯志恩辦公室提供）

國民黨高雄市長參選人柯志恩今（11日）舉辦「志家人部落音樂會-音為有您」那瑪夏場，她強調，那瑪夏的風景絕對不輸給國外任何一個國家，允諾改善原鄉交通與醫療。

柯志恩回憶，小時候常隨時任屏東縣長的父親，前往霧台等原鄉部落，從小就和原民朋友共同成長，對原民文化有著深厚感情。過去她主持旅遊節目走遍世界，那瑪夏的風景絕對不輸給國外任何一個國家，但這麼美的山水與優質的水蜜桃等農產品，卻因交通限制，阻礙了讓更多人看見的機會。

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柯志恩強調，去年0728豪雨，造成高雄山區多處道路中斷，台29線更是多處崩塌、路基掏空，路橋受損讓農產品運不出去、遊客進不來；她承諾未來將優先執行河川疏濬，並持續強化高134線的路基穩定性與排水系統，提升道路安全，確保族人及旅客通行安全，也會持續爭取改善工程，串聯那瑪夏至阿里山的觀光動線。

​除了交通，柯志恩更關心醫療平權。她表示，原鄉醫療資源缺乏，當長輩或親友發生重大疾病需要後送，往往讓人心急如焚，她也承諾會持續提升原鄉醫療量能與資源。原鄉的交通與醫療改善，將是她照顧高雄這個大家庭的優先事項。

今天舉辦的那瑪夏音樂會，是柯志恩三場「志家人部落音樂會」最後一場，在牧師帶領禱告下，現場氣氛熱鬧溫馨；柯志恩也和部落婦女姐妹一同跳舞，包括各級民代、里長、婦女會、部落耆老皆到場同歡。

國民黨高雄市長參選人柯志恩舉辦「志家人部落音樂會-音為有您」活動，那瑪夏鄉親反應熱絡。（柯志恩辦公室提供）

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