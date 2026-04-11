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    首頁 > 政治

    鄭麗文被爆想當「台灣主人」邀習訪台 林濁水：不可一世程度超越柯文哲

    2026/04/11 07:53 即時新聞／綜合報導
    國民黨主席鄭麗文。（資料照）

    國民黨主席鄭麗文。（資料照）

    國民黨主席鄭麗文昨日與中國國家主席習近平會晤，並舉行閉門會議與午宴。有中媒揭露，鄭麗文私下說：「有機會讓我當『台灣的主人』，歡迎各位？」對此前立委林濁水發文質疑，鄭麗文說將來要以「當台灣的主人」邀請習主席，完全展現其不可一世程度超過柯文哲的本性。

    針對中媒報導，鄭麗文則稱，她是代表國民黨來接受習近平的邀請來中國訪問，所以，她當然也會以國民黨主席的身分，希望未來政黨輪替後，邀請習近平到台澎金馬訪問。

    林濁水在臉書發文指出，一如所料，記者會中果然聽不出鄭習會達成了什麼有意義的，可以公開的「鄭習共識」；那麼未公開的呢？肯定也沒。例如記者問有沒有和平統一的共識，固然回答得晦莫如深，但是縱使答有，除了國民黨年底候選人肯定個個大叫翻船以外，世界也不會有任何改變。

    林濁水也質疑，鄭麗文說將來要以「當台灣的主人」邀請習主席，表面上很驚悚，志向偉大透頂，完全展現其不可一世程度超過柯文哲的本性，但是歷史會被她的大志改變？這議題不知道夠台灣名嘴吵兩天？無論如何，他們會有興趣？

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