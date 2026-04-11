批鄭麗文附和習近平毫無底線 矢板明夫：台灣命運被放上談判桌

國民黨主席鄭麗文昨在北京人民大會堂與中共總書記習近平會面。（美聯社）

國民黨主席鄭麗文昨天在北京人民大會堂與中共總書記習近平會面，引起國際關注。日本資深媒體人矢板明夫直言這是一場毫不掩飾的政治投降，他質疑國民黨丟掉了政治尊嚴，鄭麗文更試圖將台海問題界定為中國的內政，他也批評鄭麗文採用與北京高度一致的語言。表明國民黨的主體性已經徹底消失，且在北京的戰略盤算中，終究只是一枚隨時可以替換的棋子。

矢板明夫在臉書發文指出，昨日在北京舉行的習鄭會，號稱是國共時隔十年的「破冰」，其實就是一場毫不掩飾的政治投降。在人民大會堂那短短13秒的握手中，鏡頭呈現了殘酷的權力對比。一方冷峻且掌控全局，另一方則刻意放低姿態，公開展示了從屬關係。國民黨不僅丟掉了政治尊嚴，更企圖將台灣2300萬人的命運，放上談判桌。

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矢板明夫認為，這場會面也象徵著藍營內部權力結構的實質轉移。長期以來，統派路線的代表是馬英九，不論評價如何，他至少是明確信奉大一統思想的「信念型統派」。但如今，主導權正移轉到曾經主張台獨的鄭麗文手中，可以為了個人利益與政治空間隨時調整論述。當路線被「機會型操作」所取代，對台灣來說風險更高了。因為，前者尚有邊界，後者毫無底線。

矢板明夫直言，鄭麗文口中的「制度性解決方案」，正是這種無底線邏輯的延伸。在國際政治中，和平從來不是靠迎合強權換來的。當她在北京附和「反對外力介入」時，本質上就是在削弱台灣的安全支撐，試圖將台海問題界定為中國的內政。這不是避戰，而是「解除防護」。

矢板明夫強調，更值得警惕的是，鄭麗文拋棄了國民黨過去用以維持靈活解釋空間的「各自表述」，轉而採用與北京高度一致的語言。表明國民黨的主體性已經徹底消失。

矢板明夫提到，正如學者小笠原欣幸所指出，中共需要的不是真正的談判對手，而是一個可以被操作的對象。在全球局勢動盪之際，這樣的安排，既能對外展示「和平姿態」，也能對內測試台灣的政治裂縫。鄭麗文或許自認站在舞台中央，但在北京的戰略盤算中，終究只是一枚隨時可以替換的棋子。

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