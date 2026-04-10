盧秀燕最新貼文賀百貨開幕 網友因「這1事」集體憤怒了！

盧秀燕PO文遭網友留言罵爆。（本報合成）

日前檢方三度起訴棒球教練染指學童案，累計受害人恐達數十人，台中市長盧秀燕臉書已連兩天未見發文，今晚最新貼文竟是慶百貨開幕，並祝福「漢神店王，獎落台中」，不少人怒灌她臉書猛批「市長對百貨營業額的數字，比對台中受虐兒童數字還清楚」、「講店王笑得這麼開心，妳還聽得見小孩的哭聲嗎」、「台中人的集體憤怒」。

台中漢神百貨今開幕，盧秀燕應邀參與，晚間她在臉書貼文稱台中很會買、也很敢買，全國新光三越、大遠百「店王」在台中，國際商場Costco全球「店王」也在台中，「今天漢神加入，我也祝福漢神店王，獎落台中」。

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因台中棒球狼教練染指學童案，受害學童恐達數十人，近日盧秀燕面對各界關切除強調市府作為外，也特別就受害生數澄清「人數不像外界所想」，引發批評，她的臉書貼文停在7日，今日百貨開幕最新貼文引爆民眾怒火，不少人湧入怒灌她臉書開罵。

「市長對百貨營業額的數字比對台中受虐兒童數字還清楚！佩服！」、「媽媽真的有看過這些留言嗎？什麼時候了還在為了百貨開幕歡慶」、「被性侵的兒童有得到市長對漢神百分之一的關注就好了」、「百貨開幕比狼教練性侵案重要⋯⋯可憐」、「為了什麼店王笑的這麼開心時，妳還聽得見小孩的哭聲嗎」、「在這些需要我們守護的未來面前，好意思自稱媽媽，兒童性侵案你有何作為」。

相關質疑聲浪湧入，有人稱是台中人的「集體憤怒」，不過，也有人留言「青鳥又出動了」。

台中市府則強調，事件後已懲處失職校方人員，並啟動輔導機制，法制局也協助受害家庭國賠事宜。

盧秀燕臉書最新貼文賀百貨開幕，引爆民眾怒火。（圖擷自盧秀燕臉書）

盧秀燕臉書最新貼文賀百貨開幕，民眾怒灌她臉書。（圖擷自盧秀燕臉書）

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