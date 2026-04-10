折扣碼害阿北多關3年半！ 張育萌：民眾黨要不要開除陳智菡？

張育萌說，就是陳智菡發文宣傳自己的專屬折扣碼，害阿北被判公益侵占多關三年半。（資料照；本報合成）

前台北市長柯文哲涉京華城等案，一審重判17年，391頁的完整判決書今（10日）公開。對此，台灣青年世代共好協會理事長張育萌說，就是陳智菡發文，宣傳自己「戰狼小姐姐」的專屬折扣碼「VICKY520」，害阿北被判侵占多關三年半。直呼，「民眾黨要不要開除陳智菡？」

張育萌在臉書發文表示，檢調認為，「木可公司」用「KP小物」募到的4133萬5588元應該是「政治獻金」，但柯文哲、李文宗和李文娟卻沒把這些錢匯進政治獻金專戶，反而據為己有。抗辯的規則很簡單清楚。柯文哲陣營當然要盡可能把這筆錢講成「木可公司」的商業行為，跟選舉的政治獻金無關。

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張育萌指出，柯文哲和律師堅持，競選期間有太多熱情支持者了，競選小物做得太少，所以競總就在2023年9月11日開「核心小組會議」，決定李文宗全權處理，把小物「商品化」，這樣大家就都有機會得到小物。然後，李文宗就決定改由「木可公司販售競選小物」。柯文哲陣營用這個故事，要辯稱從那以後，木可公司賣的「KP小物」，都是商業行為，就不是「政治獻金」。

張育萌續指，但法院根本不信柯文哲這套鬼扯，因為民眾黨的官網自己在那年9月27日，發布「柯文哲第三波募款小物競選官網改版全面上線」，這就明確寫「募款」了。

而且內文也說「你的每一份支持，我們由衷珍惜，柯文哲必會成為民眾的靠山，也期盼你做柯文哲的後援⋯⋯」、「這些實用募款小物，用3、5年絕對沒問題」。他直指，「這叫『商業行為』會發的文？」

張育萌稱，選前12月，柯文哲又發文說「交換禮物時間到」，內文寫「認真幫我籌措競選經費的木可好店也規劃了耶誕超值禮包，請大家買回來做紀念，順便贊助我一下」。他質疑，「你自己說『木可好店』在幫你『籌措競選經費』，是還要狡辯什麼？」

張育萌提及，12月2日，陳智菡發的文也被檢察官截下來。貼文直接推銷「木可好店」的帽T，還有「戰狼小姐姐」的專屬折扣碼「VICKY520」，又把許甫推下水說「男生尺寸請洽詢許甫」。最重要的是，陳智菡有夠誠實的在貼文後寫「KP選戰經費自己募」，他抓包，「那不就是募款嗎？從柯文哲到陳智菡自己都講募選戰經費啊，怎麼到法庭上又改口說是『商業行為』」？

他認為，看了這些，法院當然就認定民眾買這些「KP小物」不是單純覺得好用、好看，是出錢銀貨兩訖的「商業行為」。合議庭認為，這就是對柯文哲「籌募競選活動」提供的資金支持。既然如此，這些錢就要存進柯文哲的政治獻金帳戶，但這4133萬多元，柯文哲都沒存進專戶，共同犯公益侵占罪，總共判三年半。

張育萌說，柯文哲自己害自己就算了，陳智菡亂發貼文，為了宣傳自己的「專屬折扣碼」，害阿北要多關三年半，這算不算害阿北被政治迫害？戰狼小姐姐的「呈堂證供」害到阿北，民眾黨要不要把陳智菡送中評會懲處？

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