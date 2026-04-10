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    首頁 > 政治

    鄭麗文「沒有提到中華民國」 吳思瑤批：習、鄭文稿感覺同一份

    2026/04/10 22:44 即時新聞／綜合報導
    吳思瑤痛批，習近平、鄭麗文兩份致詞稿感覺是同一份，若把名字遮掉，完全分不清是誰說的。（美聯社）

    吳思瑤痛批，習近平、鄭麗文兩份致詞稿感覺是同一份，若把名字遮掉，完全分不清是誰說的。（美聯社）

    國民黨主席鄭麗文率團赴中國，展開「和平之旅」，民進黨政策會執行長吳思瑤痛批，習近平、鄭麗文鄭兩份致詞稿感覺是同一份，若把名字遮掉，完全分不清是誰說的，與前天踢爆的馬文君、徐巧芯的雙胞胎貼文一樣，國共兩黨認知作戰一條龍的操作，幾乎到了共用文膽的狀態。

    吳思瑤發文說，大家都看到了，長達14秒的握手，鄭麗文僵硬的肢體、極不自然的微笑，鄭麗文正襟危坐、戒慎恐懼、逐字念稿的模樣。至於媒體半途被清場後，談了什麼？發生了什麼，我們就看不到了。

    吳思瑤進一步提到，以國民黨新聞稿公布的鄭麗文談話稿，幾個統計數字：提到中華民國：0次，鄭麗文真的讓中華民國歸零了！

    取代「中華民國」的說法有：

    1.中華民族：6次。
    2.中華文明：3次。
    3.中華文化：6次。
    4.中國人：2次。
    5.炎黃子孫：2次。
    民主、自由、人權：0次。

    吳思瑤痛斥，鄭麗文不只中華民國被消失，連台灣價值都蕩然無存了。

    吳思瑤說，這所謂「和平之旅」，結論只有一中框架化、統一制度化、兩岸內政化、國共同質化、和平全假話。

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