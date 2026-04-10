鄭麗文講稿與習近平「高度協同」 挨批如聯合聲明

國民黨主席鄭麗文今天在北京會見中國領導人習近平。（路透）

國民黨主席鄭麗文今（10日）與中共總書記習近平在北京會面，雙方發表公開談話。交叉比對兩人講稿可發現，鄭麗文在核心論述與政治用詞上，與習近平呈現「高度協同」，兩人講稿結構與用詞走向更顯示，國民黨不僅緊扣「反台獨」、「九二共識」，更大量套用中共官方專屬詞彙，雙方講稿結構精確呼應，挨批如事先套好招的「聯合聲明」雙版本。

檢視雙方講稿內容，鄭麗文在談話中主動且頻繁地使用中共官方的政治詞彙。例如，鄭麗文在會談中呼籲建構兩岸雙贏共榮的「命運共同體」，並多次提及「中華民族偉大復興」。這與習近平長期反覆強調的「中華民族偉大復興的大趨勢」、「命運共同體」如出一轍。

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此外，鄭麗文更在講稿中，直接讚揚中共的內部施政成果，稱中國大陸在習領導下「實現了完全脫貧，建成全面小康社會」。在經濟發展框架上，鄭麗文也採用了中共的五年計畫語境，稱「十五五規劃剛剛開局，必將再上新台階」；這與習近平談話中定調「今年是大陸『十五五』開局之年」的說法完美契合，顯示國民黨在論述上，已大幅度向中共語彙靠攏。

「五點主張」對仗「四點意見」共通點是「排除外力介入」

在政治價值與結構安排上，習鄭雙方講稿也展現出極高的呼應度。鄭麗文提出的「五點主張」與習近平的「四點意見」在主軸上高度重疊。鄭主張的「推動兩岸關係和平發展」及「謀求恢復兩岸協商機制」，對應了習近平的「以和平發展守護共同家園」及堅持「九二共識」前提；鄭呼籲的「持續發揮國共兩黨溝通平台功能」，則呼應了習的「團結奮鬥實現中華民族偉大復興」。

在針對外部勢力與區域安全的論述上，鄭麗文強調台灣海峽「不會成為外力介入的棋盤」；習近平則明言「反對『台獨』分裂和外來干涉」，雙方皆將兩岸議題限縮在「同屬中華民族」、「中國人自己手中」的內部框架內，排斥國際社會的參與。

國際空間訴求遭「已讀不回」 國民黨「單向奔赴」換絕情

儘管雙方在「民族認同」與「促統話語」上展現出驚人的默契，但國共講稿的差異也凸顯出赤裸裸的現實。鄭麗文在第四點主張中，特別訴求「在政治互信中增進台灣國際活動空間」，並具體點名希望重返「世界衛生大會（WHO）」與「國際民航組織（ICAO）」。

然而，不管是習近平的現場談話與新華社發布的官方新聞稿，中共方面對此項訴求完全「已讀不回」，沒有給予任何對應的承諾或善意回應。習近平的談話僅單方面強調「台獨是破壞台海和平的罪魁禍首，我們決不姑息」，並將重點放在吸引台灣青年與農產品赴中。這顯示出，即便國民黨全面配合中共的話語體系與政治符號，要爭取實質國際空間讓步，最終仍只是「單向奔赴（中國用語，指單方面不對等的情感付出）」。

不過，鄭麗文則在會後記者會轉述時宣稱，習近平對此的回應是特別正面的，除強調同源、民族，在這方面只要大家心靈契合，「什麼事情都是可以商量的」。

對於她所提出的具體主張和期待，鄭麗文轉述習近平表示，種種件件都是可以全面的去積極的研究、配合、促成，他說會高度的重視，也會積極的考慮。鄭麗文說，「我認為習總書記是有非常清楚的傳達了非常正面的訊息，非常的在乎跟重視台灣這邊的期待跟需求」。

國民黨主席鄭麗文講稿與中國共產黨總書記習近平高度協同，皆反對「外來介入」。（本報製圖）

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