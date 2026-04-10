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    首頁 > 政治

    陳素月、黃柏瑜將成立聯合競總 「縣市合作」戰力極大化

    2026/04/10 20:14 記者劉曉欣／彰化報導
    民進黨彰化縣長參選人陳素月、彰化市長參選人黃柏瑜聯合競選，強調縣市同心。（黃柏瑜提供）

    民進黨彰化縣長參選人陳素月、彰化市長參選人黃柏瑜聯合競選，強調縣市同心。（黃柏瑜提供）

    年底選舉國民黨彰化縣長、彰化市長人選都敲不定，綠營則空前的大團結，彰化縣長參選人陳素月、彰化市長參選人黃柏瑜成立聯合競選總部，讓戰力極大化。

    陳素月說，她與黃柏瑜將成立聯合競選總部，人氣會旺上加旺，彰化縣民殷殷期待改變，能夠突破發展瓶頸，不要讓人口再流失，讓彰化縣有全新的產業，可以提更好的工作機會，留住青年在彰化工作，而彰化縣要大步向前走，人口最多的彰化市就是最重要的火車頭。

    陳素月說，參選縣長就要讓全縣都能夠均衡的發展，更要與彰化市一起合作，這次她與黃柏瑜不只是看板「同框」，也將推出聯合競選總部，一起當選讓縣市合作一條心！

    黃柏瑜選舉看板主打「少年市長」，當他與陳素月「同框」競選看板還多了一句「縣市同心」。黃柏瑜說，這次是空前大團結，以往彰化縣長與彰化市長就算是同政黨，也可能因為選舉而心生芥蒂，但他與陳素月完全沒有這個問題，採取聯合作戰、聯合競選，只有「縣市同心」才是彰化市與彰化縣最大的福氣。

    黃柏瑜指出，彰化市人口是全彰化縣6分之1，是全縣的龍頭，只有彰化市的人口與經濟拉起來，彰化縣才有向前衝的最大本錢與動能，今年就是「縣市同心」的絕佳機會。

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