民進黨台北市長參選人受關注 王世堅推薦名單曝光

民進黨立委王世堅今（10日）受訪談民進黨台北市長人選。（記者孫唯容攝）

針對民進黨台北市長參選人議題，民進黨立委王世堅今（10日）受訪表示，按照諮詢順序，第一順位是鄭麗君（行政院副院長），第二順位理所當然是沈伯洋委員（立委）。媒體問及，是否認為民進黨秘書長徐國勇未將他自己放入名單內感到可惜？王世堅表示，「對，非常可惜」，他認為再來第三位人選應該是徐國勇，不過他個人推薦的順序，第一位是鄭麗君，第二位則是徐國勇。

民進黨台北市長人選，外界聚焦行政院副院長鄭麗君、立委沈伯洋、范雲、壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農。

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針對近期民進黨北市市長佈局，王世堅表示，實務上或禮貌上，都應該等第一人選鄭麗君清楚表明意願後，再次來做其他人選的諮詢，不只是第一人選，未來在諮詢第二三四位順位時，也應等待每一位人選思慮清楚後，真的不願意再次諮詢下一位人選，這是起碼的禮貌，假設一次就講了好幾位，好像人人有希望，但各個沒把握，那請問到底要邀請誰？現在集合全民進黨的力量，來勸進鄭麗君，應該給鄭麗君一段時間，讓她可以充分考量後，正式給民進黨、給社會一個答覆。

媒體追問，假設鄭麗君是第一順位，那會把自己跟沈伯洋排在第幾順位？王世堅趕忙說，「沒有我0順位、我0順位喔」，半年前有風聲時，當時他就很堅決否認，因為我在立院有很多任務、對自我的期許，對自己工作也很滿意，自認為是很稱職的立委，所以希望留在國會繼續奮戰。王世堅也表示，按照諮詢的順序，他覺得第一順位鄭麗君副院長，第二順位理所當然是沈伯洋委員。

至於那會不會覺得徐國勇沒有把自己放在順位裡面，感到非常可惜？王世堅說，「對，非常可惜，他第一推薦鄭麗君、第二位則是徐國勇，再來還有莊瑞雄、高嘉瑜、吳思瑤」，他當時的順序是這樣推薦，現在情勢的發展似乎也是冥冥之中，按照當初講的順位在進行，也是非常好。

王世堅也表示，徐國勇唯一的障礙就是他是民進黨秘書長，體制上來看，自己秘書長說自己說要參選也很怪，其實解決辦法很簡單，他只要辭掉秘書長，也是一位很好的人選。

王世堅也細數，徐國勇擔任過北市議員、立委，過去在議員、立委都在北市，對北市很熟稔，還曾出任內政部長，在各項行政推動，可謂是瞭若指掌，隨時可以上位做事，他覺得假設如果沈伯洋委員也不願意，再來第三位人選應該是徐國勇秘書長。

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