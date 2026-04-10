為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    中國「三無船」摸黑闖金門水域 海巡依法取締捍衛主權

    2026/04/10 19:31 記者吳正庭／金門報導
    中國「三無船」摸黑闖金門水域，金門海巡弟兄依法登檢取締，捍衛主權。（金門海巡隊提供）

    中國「三無船」摸黑闖金門水域，金門海巡弟兄依法登檢取締，捍衛主權。（金門海巡隊提供）

    海巡署金馬澎分署第12巡防區今天在田埔西北方2.4浬，暗夜中對1艘中國「3無船（無船名、無船舶證書、無船籍港登記）」執行查察，該船雖一度拒檢，終在海巡依法登檢後就範，帶回船上2名中國籍船員、漁獲1批，無豬、牛肉等相關製品，全案將依違反兩岸人民關係條例行政處分，視情節罰款、遣返。

    海巡署金馬澎分署指出，第12（金門）巡防區凌晨0時許監偵到海面不明目標往岸際航行，隨即全程嚴密監控；金門海巡隊10073艇、CP-1022艇、CP-1051艇於田埔西北方2.4浬、禁止水域內0.6浬海域處，對1艘中國籍無船名漁船，依程序廣播並要求停船受檢，對方仍拒不配合，海巡隊員無畏兩船迫近引發的浪濤衝擊，以優勢警力登檢部署及扣留作業，2名船員被帶返隊部留置調查後，函報艦隊分署裁處。

    金馬澎分署指出，越界作業的中國「3無船」，屬「無船名」、「無船舶證書」及「無船籍港登記」的非法船隻；「3無」船舶無從識別身分，船體結構及船員資格未經檢驗，存有航安疑慮，常因違規操作及蛇行拒檢，造成翻覆事故，引發海上執法危險及衝突；海巡署嚴格取締是類違法船舶，展現嚴正執法立場。

    海巡署強調，中國持續對我進行威脅與騷擾，從未間斷，海巡署24小時嚴密監控周邊海域動態，執行國安、治安及平安等任務，「這些實質的管轄行動就是國家主權的最佳體現」。

    海巡署表示，針對任何試圖挑戰我國管轄權或侵擾我國海域的行為，無論是灰帶活動或三無船舶，海巡署將持續站在國家的最前線，以實際執法行動堅定捍衛國家主權。

    中國「三無船」摸黑闖金門水域，金門海巡弟兄依法登檢查獲二名中國漁民。（金門海巡隊提供）

    中國「三無船」摸黑闖金門水域，金門海巡弟兄依法登檢查獲二名中國漁民。（金門海巡隊提供）

    中國「三無船」摸黑闖金門水域，金門海巡登檢取締，要求將漁獲海拋。（金門海巡隊提供）

    中國「三無船」摸黑闖金門水域，金門海巡登檢取締，要求將漁獲海拋。（金門海巡隊提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播