中國「三無船」摸黑闖金門水域 海巡依法取締捍衛主權

中國「三無船」摸黑闖金門水域，金門海巡弟兄依法登檢取締，捍衛主權。（金門海巡隊提供）

海巡署金馬澎分署第12巡防區今天在田埔西北方2.4浬，暗夜中對1艘中國「3無船（無船名、無船舶證書、無船籍港登記）」執行查察，該船雖一度拒檢，終在海巡依法登檢後就範，帶回船上2名中國籍船員、漁獲1批，無豬、牛肉等相關製品，全案將依違反兩岸人民關係條例行政處分，視情節罰款、遣返。

海巡署金馬澎分署指出，第12（金門）巡防區凌晨0時許監偵到海面不明目標往岸際航行，隨即全程嚴密監控；金門海巡隊10073艇、CP-1022艇、CP-1051艇於田埔西北方2.4浬、禁止水域內0.6浬海域處，對1艘中國籍無船名漁船，依程序廣播並要求停船受檢，對方仍拒不配合，海巡隊員無畏兩船迫近引發的浪濤衝擊，以優勢警力登檢部署及扣留作業，2名船員被帶返隊部留置調查後，函報艦隊分署裁處。

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金馬澎分署指出，越界作業的中國「3無船」，屬「無船名」、「無船舶證書」及「無船籍港登記」的非法船隻；「3無」船舶無從識別身分，船體結構及船員資格未經檢驗，存有航安疑慮，常因違規操作及蛇行拒檢，造成翻覆事故，引發海上執法危險及衝突；海巡署嚴格取締是類違法船舶，展現嚴正執法立場。

海巡署強調，中國持續對我進行威脅與騷擾，從未間斷，海巡署24小時嚴密監控周邊海域動態，執行國安、治安及平安等任務，「這些實質的管轄行動就是國家主權的最佳體現」。

海巡署表示，針對任何試圖挑戰我國管轄權或侵擾我國海域的行為，無論是灰帶活動或三無船舶，海巡署將持續站在國家的最前線，以實際執法行動堅定捍衛國家主權。

中國「三無船」摸黑闖金門水域，金門海巡弟兄依法登檢查獲二名中國漁民。（金門海巡隊提供）

中國「三無船」摸黑闖金門水域，金門海巡登檢取締，要求將漁獲海拋。（金門海巡隊提供）

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