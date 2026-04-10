談國防特別條例 顧立雄：盼朝野速協商審議預算

國防部長顧立雄今天表示，國防部立場還是希望在這段時間儘快進行協商、達成共識。（記者塗建榮攝）

立法院外交國防委員會昨召開國防特別條例朝野黨團協商，國民黨團集體缺席會議。國防部長顧立雄今天表示，國防部立場還是希望在這段時間儘快進行協商、達成共識，也希望大家都能夠對強化國防力量理性審議，不分朝野支持，條例通過後還有預算審議。

行政院長卓榮泰今天率各部會首長赴立法院提出施政方針及施政報告繼續質詢。媒體詢問，國民黨團原先希望可以將軍購條例協商延到15、16日，但他們現在排兩天要去東部考察，是否憂心下週協商又破局。

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顧立雄回應，黨團協商跟委員會行程沒有一定要掛鉤，應該可以另外安排協商日期。

顧立雄表示，國防部立場還是希望在這段時間儘快的進行協商，大家能夠達成共識，也希望大家都能夠對強化國防力量理性審議，不分朝野支持，逐步討論出有共識的條文，先把它處理好，當然最後還是希望能夠支持國防部的版本。

媒體追問，是否覺得拖太久？顧立雄說，他當然是希望能夠儘快進行協商然後取得共識，因為條例通過後，還有預算案，國防部希望條例儘快通過，預算案也還要再進行審議。他強調，國防部的立場當然是希望自己的版本能夠得到支持，也希望大家能夠儘速的協商、進行最後預算審議。

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