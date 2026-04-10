中國民眾喊「下架民進黨」遭鎖喉帶離 王丹：中共偽裝技巧越來越好

國民黨主席鄭麗文8日赴南京中山陵謁陵。（國民黨提供）

國民黨主席鄭麗文到南京中山陵謁陵，一名中國民眾興奮大喊，「鄭麗文主席2028年下架民進黨」，隨即遭現場工作人員鎖喉帶離。對此，中國民運人士王丹表示，那件事中有一個細節，真正是細思極恐，這一幕提醒了我們中國的表象，很多都是偽裝出來的，因為偽裝的技巧越來越好辨識出真相也就越來越困難。

王丹在臉書PO文表示，鄭麗文在中山陵有人喊反民進黨口號被抬走的事情，其實，那件事中有一個細節，真正是細思極恐。大家看畫面，當民眾開口喊的時候，有人迅即下令「帶走！」，隨後歡迎人群中的幾個年輕人一擁而上卡脖子帶走人，動作嫺熟狠辣，一看就是便衣打扮武警或特警。

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王丹指出，重點是每個人從穿著到髮型到背包，都是大學生裝扮，如果不是有動作，恐怕任誰都會以為是歡迎人群中的大學生，這一幕，提醒了我們中國的表象，很多都是偽裝出來的，因為偽裝的技巧越來越好，辨識出真相也就越來越困難，當你驚嘆中國居然有人如此歡迎來訪的國民黨主席的時候，真相是那些年輕人中其實很多是便衣！同理，其實可以用來推斷很多事情。

王丹直言，他過去在台灣教書的時候，經常對要去中國的學生說：「到了那裡以後，對於看到的東西，一定要秉持懷疑的立場，先不相信，再去查驗。查驗結果是真實的，再去相信，這是研究中國和中共的基本的方法論，不知道現在還有沒有人提醒台灣學生這一點了。

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