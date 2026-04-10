為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    中國民眾喊「下架民進黨」遭鎖喉帶離 王丹：中共偽裝技巧越來越好

    2026/04/10 09:56 即時新聞／綜合報導
    國民黨主席鄭麗文8日赴南京中山陵謁陵。（國民黨提供）

    國民黨主席鄭麗文8日赴南京中山陵謁陵。（國民黨提供）

    國民黨主席鄭麗文到南京中山陵謁陵，一名中國民眾興奮大喊，「鄭麗文主席2028年下架民進黨」，隨即遭現場工作人員鎖喉帶離。對此，中國民運人士王丹表示，那件事中有一個細節，真正是細思極恐，這一幕提醒了我們中國的表象，很多都是偽裝出來的，因為偽裝的技巧越來越好辨識出真相也就越來越困難。

    王丹在臉書PO文表示，鄭麗文在中山陵有人喊反民進黨口號被抬走的事情，其實，那件事中有一個細節，真正是細思極恐。大家看畫面，當民眾開口喊的時候，有人迅即下令「帶走！」，隨後歡迎人群中的幾個年輕人一擁而上卡脖子帶走人，動作嫺熟狠辣，一看就是便衣打扮武警或特警。

    王丹指出，重點是每個人從穿著到髮型到背包，都是大學生裝扮，如果不是有動作，恐怕任誰都會以為是歡迎人群中的大學生，這一幕，提醒了我們中國的表象，很多都是偽裝出來的，因為偽裝的技巧越來越好，辨識出真相也就越來越困難，當你驚嘆中國居然有人如此歡迎來訪的國民黨主席的時候，真相是那些年輕人中其實很多是便衣！同理，其實可以用來推斷很多事情。

    王丹直言，他過去在台灣教書的時候，經常對要去中國的學生說：「到了那裡以後，對於看到的東西，一定要秉持懷疑的立場，先不相信，再去查驗。查驗結果是真實的，再去相信，這是研究中國和中共的基本的方法論，不知道現在還有沒有人提醒台灣學生這一點了。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播