政治檔案曝光！調查局吸收鄭麗文老公 佈建為「校園運用人員」

「核准台大學生駱武昌為佈建運用關係」公文內容描述，駱武是台灣苗栗人，台灣大學政治系三年級，自大一起即參加「大新社」、「大論社」活動，與當時「大新社」、「女研社」、「濁水溪」、「勞工社」等社團的人都「極熟稔，且時有往來」。（國家檔案局資料）

國民黨主席鄭麗文明日將與中共總書記習近平會面，她昔日與丈夫駱武昌到雲南祭祖的照片近日被挖出，今日《鏡報》更揭露一份戒嚴時期「校園佈建」的政治檔案，檔案中赫見駱武昌在大學時代化名「馬超」，曾經疑似調查局的「校園運用人員」。

這份解密的調查局檔案「AA11010000F/0075/206-01/02287」顯示，駱武昌在1988年接掌台大「大論社」社長前，已經被調查局人員接觸，情治單位要吸收他為內線佈建「運用人員」，化名「馬超」。

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該公文主旨提到：「請核准台大學生駱武昌為佈建運用關係，請鑒核」，發文者為「夏雨生」；另根據促轉會以前調查的「學校安定工作會報」顯示，教育部當年是化名「夏雨生」、調查局化名「莊自強」，專門執行校園監控任務。

值得注意的是，這份「核准台大學生駱武昌為佈建運用關係」公文內容描述，駱武是台灣苗栗人，台灣大學政治系三年級，自大一起即參加「大新社」、「大論社」活動，與當時「大新社」、「女研社」、「濁水溪」、「勞工社」等社團的人都「極熟稔，且時有往來」。

公文提到，雖然駱武昌和「大新社」、「大論社」等激進社團往來，經教育部人事處的「張本瑜同志」自大二起（1987年10月）透過適當管道，先行瞭解渠家庭背景，思想言行後，再連繫接觸，「前後長談近十次，確定渠仍未失善良本性，且願意為本局工作，提供激進社團活動消息，並收斂偏激心態，安全顧慮不大」。

公文並陳述佈建計劃，「擬先將駱武昌列為運用關係，化名馬超，俟觀察渠活動能力，工作績效，安全狀況等作綜合評估後，再報請鈞局核准列為內線佈建」；另一份公文檔案顯示，8月19日，調查局簽核一份「擬同意夏雨生提列台大駱武昌為佈建運用關係，請核示」文件。

該公文內容提到，「同意駱員以馬超化名，先列為運用關係，並請夏雨生續瞭解駱員是否為其他單位佈建關係，並慎予聯繫、指導、加強考核，隨時報局」。

據媒體報導，《鏡報》以民眾提供的政治檔案，用電子郵件方式詢問駱武昌此事。駱男回覆稱，「本人並非公眾人物，也無意接受媒體採訪。既然他是具名，請問這位捏造不實的王八蛋是誰？」

不過，熟稔轉型正義的官員今日看過這份政治檔案後，他接受本報訪問表示，這份檔案是真的，而且是以前政府機關的內部檔案。教育部當年所用化名就是「夏雨生」，屬於校園會報其中一個小小分支業務。

官員舉例，以前救國團須協助軍訓教官在學生社團裡面進行佈建，譬如若吸收到一個學生，這個學生有參加兩個社團和住在學校宿舍的話，便可以提供兩個社團的運作情況，學校教授上課講了什麼、宿舍室友幹了什麼，當年情治單位在大學校園佈建工作非常綿密，已經做到「室室有人」程度。

公文提到，雖然駱武昌和「大新社」、「大論社」等激進社團往來，經教育部人事處的「張本瑜同志」自大二起（1987年10月）透過適當管道，先行瞭解渠家庭背景，思想言行後，再連繫接觸，「前後長談近十次，確定渠仍未失善良本性，且願意為本局工作，提供激進社團活動消息，並收斂偏激心態，安全顧慮不大」。（國家檔案局資料）

調查局解密檔案「AA11010000F/0075/206-01/02287」，內容描述駱武昌在1988年接掌台大「大論社」社長前，已經被調查局人員接觸，情治單位要吸收他為內線佈建「運用人員」，化名「馬超」。（圖擷取自檔案局官網）

國民黨主席鄭麗文昔日與丈夫駱武昌到中國雲南祭祖。（圖擷取自雲南《滇商會》微信公眾號）

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