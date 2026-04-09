防刺探滴水不漏！海巡查獲不明小艇 中方通報纜繩未繫妥漂至金門

海巡單位第一時間發現「不明漂流船體」，嚴陣以待。（金門海巡隊提供）

海巡署金馬澎分署表示，8日在金門北碇海域偵測到的「不明小船」，經派員搜索、清查未發現異樣，最後透過兩岸協同執法機制聯繫中國協尋，才發現該船可能來自福建省泉州晉江市，因未繫妥纜繩，意外漂至金門海域，小船所有人已放棄該船，全案依廢棄物清理法公告清除。

海巡署金馬澎分署表示，9日上午9點多，透過防區聯合情監偵作業及科技裝備，於金門北碇海域偵測到1艘不明小船往岸際靠近，海巡嚴陣以待；雖然現場海象不佳，風力6至7、陣風9級、浪高3公尺，海巡依然全力鎖定目標，並速調巡防艇趕赴現場查處，協同友軍實施岸際搜查，發現船上有舷外機及漁具，並未發現人員及油污外溢。

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由於事發突然，海上作業漁民一度傳出有人落海，海巡指出，不排除任何可能，除立即啟動岸海搜尋及清查作業，同步透過兩岸協同執法機制聯繫中方協尋。下午近3點接獲中方回覆，該小船為來自中國的「晉金塘A2-051」漁船，因天候不佳，未確實繫纜，導致意外漂離碼頭。

金馬澎分署說，9日近中午時段再接獲中方通報，經聯繫「晉」船船主，同意放棄該船，海巡決定將全案依「廢棄物清理法」等規定，協調權責單位公告清除。

海巡署強調，防處小型目標偷渡已列為當前勤務重點，展開積極強化勤務部署，導入科技設備輔勤，以提升整體勤務效能。此外，為加強國境防衛韌性，發揮全民協勤能量，已提高海上案件檢舉獎金，民眾如發現海上異常情事，請撥打「118」報案專線，共同維護岸海治安。

海巡單位靠近該「不明漂流船體」，發現船上有舷外機及漁具。（金門海巡隊提供）

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