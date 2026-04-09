憂北市「育兒減工時 」淪「資源濫用」 柳采葳籲補足考核機制

國民黨議員柳采葳擔憂，「育兒減工時」申請企業恐將市府政策作為「公司福利」，擅自決定哪些員工可以申請，而非用在真正有需要的員工。（翻攝北市議會直播）

台北市長蔣萬安推出「育兒減工時」試辦計畫，家中有12歲以下子女的家長每日不減薪、減1小時工時，市府補助企業對應薪資8成。截至昨天（8日）晚上，共有271家企業、453人申請，預算已增至602萬。國民黨議員柳采葳擔憂，申請企業恐將市府政策作為「公司福利」，擅自決定哪些員工可以申請，而非用在真正有需要的員工，或是申請員工並未真正接送孩子，要求市府補足考核機制。市長蔣萬安承諾，查核機制滾動式調整，也會要求企業把關。

柳采葳說，育兒減工時仍在試辦期間，部分民眾擔憂市府是否會針對申請公司進行查核，擔心有公司把「政策當福利」作為公司內部考核機制，由公司方決定哪位員工可以使用，假設A員工表現好、B員工表現差，只讓A員工申請，「讓申請企業給我想給的人，而非給真正需要的人」，希望政府建制完善查核機制，避免政策變相淪為公司福利，導致「公司請客、市府買單」。

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柳采葳也說，不少台北市安親班有接送學童的服務，擔憂家長申請育兒減工時，卻依然由安親班接送小孩，為避免資源濫用，希望市府能將考核機制補齊。

勞動局長王秋冬坦言，目前申請企業都未申請到足額，上限都仍未用足，未來企業申請至足額，不排除會面臨由公司方決定補助對象的狀況，希望企業能站在照顧員工角度執行政策，相信對於企業形象在徵才、留才都有幫助。

蔣萬安說，市府正彙整各申請參與企業狀況，包含面臨許多員工申請，該如何挑選？恐涉及濫用以及沒有實際需求卻來申請等狀況。市府目前也設有查核機制，要求必須提供出勤紀錄、薪資紀錄，面對不同樣態的申請，市府也會來檢視未來是否需要修正，要求雇主做出把關。

蔣萬安承諾「育兒減工時」查核機制滾動式調整，也會要求企業把關。（記者田裕華攝）

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