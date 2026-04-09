中國阿里巴巴旗下人工智慧「通義千問」。（路透）

近日社群平台Threads流傳一張關於中國阿里巴巴旗下人工智慧「通義千問」（Qwen）的對話截圖，內容顯示該AI在回答問題時，意外將台灣歸類為「國家」，貼文一出引發熱議，有網友笑稱：「好誠實的AI。」

一名個人檔案所在地點標示在中國的網友，今日在Threads上發文，發布一張某用戶與該AI對話的截圖。只見用戶下達指令，要求其生成一張「離福建省最近的國家的標誌性建築圖片」。該AI隨即回覆表示，離福建最近的國家就是台灣，並根據此邏輯繪製了數張包含台灣代表性地標台北101，與一座燈塔的詭異合成影像。

請繼續往下閱讀...

由於中國網路監管部門對人工智慧產出的內容有嚴格的政治審查要求，此類被視為「政治不正確」的回應通常會導致服務暫停。這則貼文迅速在社群媒體發酵，也有人戲謔地表示，這可能是開發團隊的審核漏洞，讓AI在地理位置的邏輯運算中，直接跳過了政治過濾機制。

貼文下方，網友紛紛留言表示：「期待中共國也有民主自由的一天」、「這AI誰訓練的沒把紅色思想放進去蒸餾」、「感覺是偷別人的代碼」、「AI產生自由意志了」；也有網友吐槽生成圖中詭異的燈塔表示：「那根燈塔是誰」、「民主燈塔」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法