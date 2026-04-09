為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    多事之秋！民眾黨台東縣黨部、李貞秀服務處被檢舉違建「排程拆除」

    2026/04/09 18:10 記者劉人瑋／台東報導
    民眾黨台東縣黨部與李貞秀服務處位於同處，但因李仍在立院無法分身、鮮少前來。（民眾提供）

    民眾黨台東縣黨部與李貞秀服務處位於同處，但因李仍在立院無法分身、鮮少前來。（民眾提供）

    民眾黨近來臨多事之秋，下週中評會究竟會對李貞秀做出何種處分仍未得知，但其台東縣黨部、也是李貞秀服務處卻被民眾檢舉違建，縣府也發文排程拆除；雖然究竟拆不拆或由誰拆未定，但檢舉民眾表示，至少能先走到這一步就值得欣慰，「感覺端了民眾黨、李貞秀在台東的老巢」。

    針對違建一事，地方黨部表示，已經知曉，此處為黨部租下、細節房東會更清楚，違建部分為頂樓加蓋非一樓的黨部，動工也不會影響黨部運作。縣府建設處表示，建物其上有2層為加蓋違建，雖發文給陳情人「排程拆除」，但實則仍需視預算、排程再決定。

    實則違建數量眾多，究竟哪天真能輪到拆除黨部頂上租屋處亦不可知，縣府一般皆是要求房主自行拆除。而據了解，陳情人甚至也不是綠營支持者，但對民眾黨及藍白十分貼近感到不滿。

    陳情民眾表示，連現任國民黨黨代表林文隆都能接任民眾黨黨職，「根本就是已經藍白合」，再者，李貞秀服務區也是花東，到底她來台東幾次？自己仍不會放棄看到民眾黨部被拆除。

    民眾黨地方黨部則回應，林文隆只是接任顧問一職、並非實際接觸黨務，李貞秀目前仍在台北熟悉立院，尚無法實際到花東服務，只是花東的陳情案的確也藉此交由李在立院的團隊，一樣能服務花東民眾。

    民眾表示，經過多日等待與陳情，終於有希望看到民眾黨部被拆。（民眾提供）

    民眾表示，經過多日等待與陳情，終於有希望看到民眾黨部被拆。（民眾提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播