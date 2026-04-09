多事之秋！民眾黨台東縣黨部、李貞秀服務處被檢舉違建「排程拆除」

民眾黨台東縣黨部與李貞秀服務處位於同處，但因李仍在立院無法分身、鮮少前來。（民眾提供）

民眾黨近來臨多事之秋，下週中評會究竟會對李貞秀做出何種處分仍未得知，但其台東縣黨部、也是李貞秀服務處卻被民眾檢舉違建，縣府也發文排程拆除；雖然究竟拆不拆或由誰拆未定，但檢舉民眾表示，至少能先走到這一步就值得欣慰，「感覺端了民眾黨、李貞秀在台東的老巢」。

針對違建一事，地方黨部表示，已經知曉，此處為黨部租下、細節房東會更清楚，違建部分為頂樓加蓋非一樓的黨部，動工也不會影響黨部運作。縣府建設處表示，建物其上有2層為加蓋違建，雖發文給陳情人「排程拆除」，但實則仍需視預算、排程再決定。

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實則違建數量眾多，究竟哪天真能輪到拆除黨部頂上租屋處亦不可知，縣府一般皆是要求房主自行拆除。而據了解，陳情人甚至也不是綠營支持者，但對民眾黨及藍白十分貼近感到不滿。

陳情民眾表示，連現任國民黨黨代表林文隆都能接任民眾黨黨職，「根本就是已經藍白合」，再者，李貞秀服務區也是花東，到底她來台東幾次？自己仍不會放棄看到民眾黨部被拆除。

民眾黨地方黨部則回應，林文隆只是接任顧問一職、並非實際接觸黨務，李貞秀目前仍在台北熟悉立院，尚無法實際到花東服務，只是花東的陳情案的確也藉此交由李在立院的團隊，一樣能服務花東民眾。

民眾表示，經過多日等待與陳情，終於有希望看到民眾黨部被拆。（民眾提供）

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