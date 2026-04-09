鄭麗文中山陵「仇日」演說 陸委會轟：置台灣於危險境地

陸委會發言人梁文傑今日批評，孫中山一生革命事業與日本關係密切，將其硬說成是對抗日本軍國主義或殖民主義的領導人，這是對歷史很大的扭曲。（記者陳鈺馥攝）

國民黨主席鄭麗文昨在南京中山陵謁陵，發表「仇日」演講，罕見11次點名日本，細數日本殖民統治台灣、發動侵華戰爭。陸委會發言人梁文傑今日批評，把孫中山硬說成是對抗日本軍國主義或殖民主義的領導人，這是對歷史很大的扭曲。要交流就交流，要訪中就訪中，不要迎合中共的敘事，這會讓台灣處於非常危險的境地。

鄭麗文8日在中山陵聲稱，「八年抗戰血淚斑斑，一直等到日本戰敗之後，台灣才終於結束了長達50年，被殖民統治的厄運」。她說到激動處語帶哽咽，甚至一度手插口袋平復心情。

請繼續往下閱讀...

鄭麗文說，「時至今日兩岸之間，仍舊因為130年前的甲午戰爭，沿著台灣海峽，被日本帝國主義的大刀所砍劈的傷口，至今無法癒合」；參訪結束後，中方順勢送上「反日書籍」《中山陵》、《抗戰中的中山陵》兩本書給鄭麗文。

梁文傑在陸委會記者會指出，我們很驚訝鄭麗文在中山陵的演說，把孫中山先生定位為一個反對日本軍國主義的領導人，然後把兩岸之間的問題，說成是從甲午戰爭後遺留下來的問題，實在令人驚訝。

梁文傑談及，其實對稍微有理解就知道，孫中山一生的革命事業，無論是辛亥革命前後、到過世之前，都和日本關係非常密切，同盟會就是在日本成立的。孫中山也多次希望日本政府能夠幫助他的革命事業，不管是資金或者其他方面的幫助。

梁文傑批評，把孫中山硬說成是對抗日本軍國主義或殖民主義的領導人，這是對歷史很大的扭曲。這樣做的目的其實是要塑造一種史觀，就是要把台灣現在的狀況，當成是日本軍國主義遺留下來的問題，這種說法正好符合中共的宣傳。

梁文傑分析，台灣人為什麼不願意統一？真相是我們不願意過中共那種政治制度，但中共他為了掩飾台灣人民真正的心聲，掩蓋台灣人不願意接受中共統治，便宣稱台灣人是皇民化，有深根蒂固的親日心態，然後一方面就可以動員民族主義的情緒，另一方面又可合理化每天對台恫嚇的合理性。

「如果台灣的政黨領導人迎合這樣的敘事，基本上妳就是表明是要站在共產黨這邊！」梁文傑說，台灣人現在並不擔心100年前的日本軍國主義，我們擔心的是，現在中共的集權統治。妳在中山陵祭拜孫中山，然後提到日本11次，把整篇文章當作是一個煽動台灣人民對日敵視的一個演說，這是很奇怪的做法。

他強調，要交流就交流，要訪中就訪中，不要去迎合中共這樣的敘事，這會讓台灣處於非常危險的境地，歷史不能夠隨便扭曲。再次強調台灣人民不願意接受中共統治，絕對不是什麼甲午戰爭遺緒，而是我們對於什麼叫美好社會、幸福社會、正義社會，台灣人有自己的看法，就是不接受中共的統治。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法