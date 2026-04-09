中石化想賣京華城土地 苗博雅示警「未爆彈」

中石化昨天宣布擬出售京華城土地，台北市議員苗博雅（圖右）示警台北市政府，「時間點非常重要！」（取自台北市議會直播官網）

中石化昨天宣布擬出售京華城土地，台北市議員苗博雅示警台北市政府，「時間點非常重要！」要求於京華城土地出售之前，取消其都市計畫容積獎勵，如果市府沒能在土地出售前完成相關程序，未來新地主可能也會來跟市府要那20%；市長蔣萬安回應，市府一定會依照判決內容，以及現行相關行政程序完備，調查小組就會做出決定。

苗博雅指出，台北地院判決新聞稿指出，京華城案細部計畫容積獎勵項目違反通案性原則，欠缺法令依據，並且逾越「台北市土地使用分區管制自治條例」的第三種商業區容積率不得超過560%上限的規定。昨天中石化發布重訊指出，會「與相關單位積極溝通並尋求合法及合理的解決方案後予以出售」，但中石化有來跟台北市政府溝通嗎？

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蔣萬安回應「沒有」（指中石化沒有來跟市府溝通）；苗博雅詢問，市長是看到了重訊之後才知道？蔣點頭。

苗博雅說，2021年11月1日市府核定公告的細部都市計畫中，所提韌性城市、智慧城市、宜居城市20%的獎勵，直至今日仍在該計畫內，沒有經過撤銷與更正。鼎越先前送件表示20%這次先不用並變更設計，如果轉手賣給新地主，新地主可再掛件變更設計與再次主張容獎；蔣萬安回應，「理論上是這樣」。

「所以這就是一顆未爆彈！」苗博雅直言，換言之，未來細部都市計畫沒有修正的話，不管中石化賣給第三人，第三人再轉手出去，層層轉手，這個爭議永遠都在；目前有2條路可走，其一是按「行政程序法第117條」，違反行政處分，原處分機關（即北市府）得依職權撤銷。市長願不願意執行？

蔣萬安重申，只要判決書上明確指出20%容獎違法，市府當然會依行政程序法包括39條，必須要讓獨立處分的相對人陳述意見之後，調查小組就會做出決定。

苗博雅提到，地院新聞稿已清楚寫到，法院認定這是賄賂之後的情況，所以也沒有所謂京華城信賴保護的問題（行政程序法第119條第1款）。另依都市計畫法第26條第1項，都市計畫發布3至5年內，本應通盤檢討，4年了且市府已有專案小組，在京華城土地轉手之前，會否取消都計容獎？

蔣萬安回應，市府一定會依照判決內容，以及現行相關行政程序完備，調查小組就會做出決定。

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