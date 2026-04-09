簡千翔批黨內運作「走鐘」退出民眾黨 張育萌：典型的小草覺醒

南投縣唯一民眾黨籍縣議員簡千翔公開宣布退出民眾黨。（記者陳鳳麗攝）

民眾黨籍南投縣議員簡千翔直指民眾黨內的運作模式已經「走鐘」，與他的路線出現巨大落差，今宣布即刻起退出民眾黨。對此，台灣青年世代共好協會理事長張育萌表示，簡千翔的退黨是非常典型的「小草覺醒」，直呼「你可以討厭藍綠。但要繼續瞎挺貪污，那又是另外一回事了」。

張育萌在臉書發文指出，小草開始洗「簡千翔是綠的」、「準備加入民進黨」。他認為真的不必這樣鬼扯。簡千翔在2024年南投立委選舉，一直都是支持馬文君。當時，馬文君因為潛艦洩密的風暴，被民進黨狂轟濫炸，簡千翔還去幫馬文君公開站台。

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張育萌續指，他完全沒有要替簡千翔背書。他只是要點出，簡千翔的退黨是非常典型的「小草覺醒」，成功走完悲傷五階段的案例。簡千翔是英國教育博士，在南投是全縣學歷最高的議員。當初入黨他就講得很清楚，他支持「科學、理性」的治國方式，也認同柯文哲說「重視台灣的本土性、重視地方的聲音」。「說真的，誰不是呢？這些『理念』在台灣有誰會否定呢？」

張育萌直指，簡千翔自己說，他退黨是看到「黨內的運作模式，已經『走鐘』到看人在辦事」。但其實已經講得非常清楚了，柯文哲是被法院重判17年的貪污犯，高喊「清廉、新政治」的白色力量，竟然可以為了阿北的不敗「神話」，直接修〈紀律評議裁決準則〉，鬼扯說柯文哲的司法案件，性質跟其他案件不同，是「司法迫害」，而廉政規範不能用來「處理政治迫害案件」。讓他大酸，「這不是看人辦事，什麼才是看人辦事？」

張育萌表示。簡千翔的「退黨記者會」上，他認為最重要的是後面這句話，「最主要不是我這次選不選得上的問題，更重要的事情是，我們要離開自己曾經相信的事情，同時也宣告：『我曾經加入的政黨跟我的理念已經不合了』。這件事讓我非常非常難過」。

張育萌說，這其實是很多小草的心態，不是不敢懷疑阿北，而是把所有價值和理念，都投射在柯文哲身上，而要跟自己過去相信的一切告別，必須付出太高的成本。白話來說就是太痛苦了，就像被詐騙的經驗一樣，一旦承認被騙，就等於承認過去自己的判斷錯了、相信錯了，甚至替錯的人辯護過。「你可以討厭藍綠。但要繼續瞎挺貪污，那又是另外一回事了」。

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