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    首頁 > 政治

    喊「我們錢」3字遭質疑！ 陳佩琪怒：隨便講講就我的？

    2026/04/09 17:54 即時新聞／綜合報導
    柯文哲妻子陳佩琪。（資料照）

    柯文哲妻子陳佩琪。（資料照）

    前台北市長柯文哲涉京華城等案，一審被判刑17年，他的妻子陳佩琪日前在臉書發文批評北檢，其中一句寫「我們錢還在木可公司內」，被認為凸顯柯文哲透過木可，侵占政治獻金犯意及犯行明確。爭議延燒多日，陳佩琪今日不滿指出：「隨隨便便講講，錢就歸屬我的了？」

    陳佩琪日前在臉書發文，提及前總統蔡英文「小豬撲滿」，以及陳水扁「扁帽工廠」抱怨：「更扯的是我們錢還在木可公司內，全被沒入，民進黨他們開的公司都結束了，政治獻金不但沒申報，且都不知道A到哪個人的口袋裡了？」其中「我們錢」三字遭質疑根本是在自白。

    陳佩琪今日在臉書發文表示，該議題吵了好幾天，有人說：「陳佩琪說木可是她的錢，她侵占了木可的錢。」但她也曾經說過「我們眾望基金會的錢」，不知道為何當時沒人說她侵占？她質疑，法律上財產歸屬認定就僅是隨便「這個人說」、「那個人認為」，就可以依據這些說法、然後就認定這個人擁有這些財產了嗎？

    陳佩琪也表示，難道她講話就如同童話裡的「聚寶盆」、「點石成金」一樣，隨隨便便講講，錢就歸屬她的了？她說，「聚寶盆」要放東西進去才會生出金元寶；「金手指」也要動動手，石頭才會變黃金，但她什麼都不用做，只要嘴巴講講「我們木可的錢」，不須任何文字證明，「然後這些木可的錢都是我的了？」

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