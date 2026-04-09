拆解鄭麗文赴中山陵大戲 梁文傑：離開就不會再講「中華民國」

陸委會發言人梁文傑表示，國民黨主席鄭麗文在南京中山陵提到「中華民國」，但中共只取它們想聽的話，中國14億人聽不到、也看不到。（美聯社）

國民黨主席鄭麗文訪中，10日將會見中共總書記習近平。對於鄭麗文在中國言行表現，陸委會發言人梁文傑今日在例行記者會上，特別播放中國官媒《央視》新聞影片，質疑鄭麗文在南京中山陵所講的話，中共只取它們想聽的，在那提「中華民國」，中國14億人聽不到、也看不到，而且「離開了中山陵，它就不會讓你再講」。

梁文傑指出，鄭麗文第一天到中國開始，就不斷地發出一些訊息。譬如跟國台辦主任宋濤晚宴時，鄭麗文是說「歷史證明，凡是遵守九二共識，兩岸就可以交流。凡是不遵守九二共識，台海情勢就會動盪不安」。

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梁文傑批評，這些話基本上是完全拷貝對岸的說法。基本上，這些話就是表示國民黨站在跟中共一樣的宣傳立場，這就是國民黨對國際社會發出訊息，這幾天不斷地發出國民黨要和共產黨合作的既有印象。

梁文傑指出，我們希望鄭麗文和習近平會面時，清楚說出台灣的主流民意和台灣人民訴求，第一、中共要正視中華民國存在的事實；二、台灣未來要尊重台灣人民的意願；三、立刻停止共軍機艦擾台。

「這3點到目前為止，我們沒有看到鄭麗文表達！」梁文傑強調，也許在「鄭習會」上她可能會說，我們還是期待能夠講出來，不一定要很精確，但至少要表達台灣人民的訴求。

梁文傑話鋒一轉說，很多人一直在講，鄭麗文在中山陵講出了中華民國如何，在陸委會多年經驗看來，其實都是同樣的橋段。因為中山陵是中共唯一可以讓國民黨講中華民國的地方，「離開了中山陵，它就不會讓你再講」。

梁文傑批評，所以歷屆國民黨主席到中山陵都用一些隱晦方式講中華民國，或是「民國幾年」等等，從2005年連戰開始到後來的吳伯雄、馬英九、洪秀柱、朱立倫，包括到現在的鄭麗文都是一樣。

梁文傑質疑，講了這麼多話，中共媒體不會報導，在中媒上只看到鄭麗文去拜了中山陵。大家可以看《央視》報導，中共要傳達的訊息很簡單，就是中國國民黨主席又來中山陵弔唁。

「鄭主席講了一些話，中共只取它們最愛聽的部分，就是大陸有多進步！」梁文傑舉例，至於什麼中華民國如何的，那個都是供台灣自己人在消費，所以台灣媒體對鄭麗文在中山陵提中華民國做了很多解讀，但對14億中國人來說是看不到的。

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