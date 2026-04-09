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    首頁 > 政治

    民眾黨中市2選區提名陳永祥 8選區吳皇昇提出民調複查

    2026/04/09 06:35 記者蘇金鳳／台中報導
    民眾黨中市議員第二選區已確定提名陳永祥參選。（記者蘇金鳳攝）

    民眾黨中市議員第二選區已確定提名陳永祥參選。（記者蘇金鳳攝）

    民眾黨台中市議員提名逐步進行，中央委員會昨天已通過提名沙鹿區六路里里長陳永祥參選台中市第2選區（清水、梧棲、沙鹿），此外，第8選區（北屯）民調雖結束，由邱于珊勝出，但是另一位有意參選的吳皇昇則申請複查，對此，吳皇昇表示，這只是走完初選一個程序，也要突顯小黨初選的一些機制不合適，但最後他都會尊重黨的機制。

    民眾黨日前受理第2選區市議員登記申請，只有一位黨員沙鹿區六路里里長陳永祥登記參選，而民眾黨中央委員會昨天通過，確定陳永祥代表民眾黨參選第2選區。

    此外，第8選區因為有邱于珊及吳皇昇兩人要參選，日前黨部進行民調，雖然民調結果邱于珊獲勝，但是吳皇昇在上週提出複查。

    吳皇昇表示，他申請複查只是要走完民調的最後一個正常程序，也要凸顯小黨在初選時，一些機制的不合適，但是最後複查的結果如何，他都會尊重黨的機制。

    民眾黨目前已完成5個選區的提名，分別是第4選區提名連小華、第6選區提名劉芩妤、第12選區提名許書豪，第13選區提名現任市議員江和樹及第2選區的陳永祥。

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