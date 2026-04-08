盧秀燕稱狼教練染指人數「不是外界所想」 他爆氣：還在那邊543

前立委莊競程怒批台中市長盧秀燕，面對狼教練案稱人數不如外界所想，「還在543」。（擷取自莊競程臉書）

台中市驚傳國小棒球教練涉性侵、性騷學童，檢方連三度起訴，受害人恐達數十人，傳甚至有年僅4歲幼童受害，盧秀燕今卻強調，檢調前兩次調查人數有重複，「人數不像外界所想」；前立委莊競程晚間爆氣怒批盧秀燕，沒有任何小孩應該受到這種傷害，「整個台中的社會安全網被妳搞到失靈失能，然後妳還在那邊543…」。

國小棒球狼教練向學童伸魔爪，近日因檢方第三度偵結起訴，又傳有10餘受害人，累計受害人數恐達數十人，甚至最小年僅4歲，事件再度引關注，盧秀燕今被問及此事強調「人數不是像外界所想」，市府均已啟動相關協助，也懲處未盡責查核的校方人員。

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相關發言讓身為人父的莊競程忍不住爆氣怒問，這位棒球教練是長年利用權勢性侵、猥褻小球員的前科犯，竟然可以進到台中市的教育體系任教，造成更多小朋友被傷害，檢察官調查出第三波有更多學童受害，盧秀燕居然講「人數沒有外界所想像」，他要問盧秀燕，她所謂的人數中，「哪一位小朋友是應該受到這樣傷害」。

莊競程說，「告訴妳，沒有任何一位小朋友應該受到這樣的傷害」，整個台中市政府系統性失能，「整個台中的社會安全網被妳搞到失靈失能，然後妳還在那邊543…」。

莊競程痛批她到底在講什麼、有沒有同理心，若是盧自己的小孩、孫子受到這樣的傷害，「妳還會在那邊講人數嗎」，台中真的不需要媽媽市長、爸爸市長，台中欠缺的是一個有能力照顧好所有市民、肯負責任的市長。

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