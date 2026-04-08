台灣田徑公開賽因預算卡關停辦 周軒轟：藍白卡死台灣體育了

台灣田徑公開賽因立法院總預賽卡關被迫取消，原計畫返台參賽的楊俊瀚只能在國外拚亞運達標。（資料照）

台灣田徑公開賽原訂於今年6月6日、7日在板橋體育館登場，且賽事更升格成為「銀標籤」賽事。不過，無奈立法院總預算一直無法通過，田協今在官網宣布，取消今年賽事。對此，政治工作者周軒怒批，「國民黨、民眾黨，卡死台灣體育了」。

中華民國田徑協會今天在官網宣布，台灣田徑公開賽因故停辦。田協秘書長王景成也表示，「今年運動部有編列台灣品牌賽事2.0預算，鼓勵各縣市政府與單項協會舉辦的國際賽事升級，而田協打算將每年舉辦的台灣田徑公開賽升級世界田徑總會銀標籤認證。

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由於今年立法院總預算一直無法通過，因此被迫取消今年賽事」。也讓原計劃返台參賽的「台灣最速男」楊俊瀚只能在國外拚亞運達標，令外界大嘆可惜。

周軒在臉書發文表示，本來本屆的賽事不僅正式被世界田徑總會（World Athletics）升格為「洲際巡迴賽銀標籤（Continental Tour Silver）」。而且在亞洲區只有台灣、中國、以色列及印度拿到「銀標籤」認證，代表台灣舉辦賽事水準獲得肯定。這次台灣田徑公開賽將提供B級的世界排名積分。

周軒說，原本的比賽對地主台灣選手而言，也是拚達標名古屋亞運的最後機會。怒轟藍白，「國民黨、民眾黨，卡死台灣體育了」。

貼文曝光後，網友紛紛表示，「各位選手不爽的話趕快去找藍白立委抗議，大罷免我們試過了，沒用」、「藍白再繼續說沒卡呀！事實就擺在眼前，拖累台灣你最會」、「說個笑話，體育歸體育，政治歸政治」、「藍白就是來亂的，不是監督是自肥」、「請受影響的自己去找冤頭債主」。

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