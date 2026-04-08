美參議員班克斯：台灣立法院應發揮功能 通過國防特別預算

曾聯名發函關切台灣國防預算的美國聯邦參議員班克斯（Jim Banks）說，賴總統推動提升台灣國防支出，台灣的立法院也應發揮應有可能，通過特別預算。（總統府提供）

曾聯名發函關切台灣國防預算的美國聯邦參議員班克斯（Jim Banks）今天率團會見賴清德總統時說，賴總統推動提升台灣國防支出，台灣的立法院也應發揮應有功能，通過特別預算，向中國及國際社會清楚傳達台灣「以實力維持和平」的堅定立場。

班克斯說，台灣是一個以民主與自由為傲的偉大國家，此行最重要的目的即是重申美國與台灣站在一起，過去如此，將來亦然。他認為，賴總統與美國川普總統均為卓越的領袖，對當前來自共產中國及全球各地的威脅具有清晰的認知。

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他說，無論中共如何施壓，世界終將看見真相，台灣的重要在於民主傳承，台灣對現代全球經濟及共享繁榮至關重要，也是自由開放印太地區不可或缺的夥伴。

班克斯指出，川普總統與賴總統均致力推動美台合作夥伴關係邁向新高度，包括2025年12月美國宣布對台灣史上規模最大的軍售案；2026年1月雙方達成「台美投資MOU」，將促成台灣對美國2500億美元投資，並另提供2500億美元信用保證；2026年2月美台簽署《對等貿易協定》，進一步開放市場、降低關稅。

班克斯接著說，相關合作也使其家鄉印第安納州受益良多，目前印第安納州與台灣貿易額已達14億美元；而台積電正於普渡大學針對人才培育進行關鍵投資，未來台灣若持續擴大對美投資，沒有比印第安納州更好的投資地點。

在安全議題方面，班克斯提到，川普總統正主張編列1.5兆美元國防預算，大幅增加美國國防支出；賴總統同樣展現領導力，推動提升台灣國防支出，以保障人民安全。但台灣的立法院也應發揮應有功能，通過特別預算，向中國及國際社會清楚傳達台灣對「以實力維持和平」的堅定立場。

班克斯說，此次是他首次訪問台灣，不僅喜愛這裡的美食，也結識了許多新朋友，並期待未來再次來訪。美國與台灣的友誼將長久延續，也期待為此貢獻力量。此外，印第安納州首府印第安納波利斯與台北市為姊妹市，期待未來賴總統再度訪美時，他能親自接待，期盼與賴總統進一步的交流，也期待將此次訪台期間的見聞與收穫帶回華府與同僚分享。

賴清德總統接見「美國聯邦參議員班克斯（Jim Banks）訪問團」，感謝班克斯等美國國會37位跨黨派參眾議員聯名致函，表達對台灣強化國防的支持。（總統府提供）

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