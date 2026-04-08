張啓楷拜會黃敏惠 會一棒接一棒努力

張啓楷（左）代表藍白參選嘉義市長，今拜會嘉義市長黃敏惠（右）請益市政。（民眾黨嘉義黨部提供）

嘉義市「藍白合」共推民眾黨前立委張啓楷參選嘉義市長，張啓楷今天到嘉義市政府拜會市長黃敏惠，他強調，「第一名、五星級的施政當然要延續」，會延續黃敏惠施政，並針對嘉市建設、未來發展方向向黃敏惠請益。

張啟楷表示，2年多前剛任立委時，就曾率團隊到市府拜訪黃敏惠，並邀請經濟部、交通部等中央部會官員與會，爭取更多資源挹注嘉義市，「延續與落實黃市長施政從很多年前就開始，是現在進行式」。

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張啓楷表示，今天面對面交流，除了深入理解嘉市治水、教育、基礎建設的推動脈絡，也是希望進一步釐清未來要優先處理的關鍵議題。

張啓楷說，城市的進步從來不是一朝一夕，而要一棒接一棒努力與累積，未來他會持續與市府保持密切合作，務實推動各項建設，讓市民感受政策落實帶來的改變與進步，為年底選戰奠定基礎。

黃敏惠回顧歷年施政說，嘉市從財政困境走向穩定並達到零負債，建設成果來之不易，然而，如嘉義輕軌藍線，地方早已完成規劃並經議會通過，中央卻遲未核定計畫，導致建設推動受阻；嘉義市區鐵路高架化計畫建設經費問題，造成市民生活、城市發展影響，凸顯中央對地方需求的回應不足。

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