轟鄭麗文謁中山陵「3大荒謬」 國安人士：孫文恐氣到再起來革命

國民黨主席鄭麗文訪中行第二天前往南京中山陵謁陵，國安人士批評，此舉凸顯「三個荒謬」。（取自國民黨官網）

國民黨主席鄭麗文訪中行第二天前往南京中山陵謁陵，國安人士批評，此舉凸顯「三個荒謬」，不僅對「中華民國」陷入「緬懷」，更無視孫中山「推翻獨裁」的革命精神，對中國獨裁一句話都不敢說，孫文假使發現自己創立的政黨宣稱與獨裁政權有「共同的政治基礎」，恐會氣得再起來革命。

國安人士受訪表示，中山陵謁陵有3個荒謬。首先，國民黨政要前往中國時，都會先到中山陵謁陵，因為這是在中國唯一一個可以談「中華民國」的地方，而方式則是「緬懷」，往後的每一站，通常都絕口不提中華民國。

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該人士接著說，第二個荒謬是紀念孫中山，卻無視孫中山畢生「推翻獨裁」、「堅持民主」的革命精神，對中國從民主再走入一人獨裁一句話也不敢說，反倒是把台灣的民主視為對中國的挑釁，扈從中國對台的政治主張。

第三，國安人士指出，中華民國和中華人民共和國的互不隸屬，是基於自由民主和共產極權的天然分野，也是基於作為國家主權者台灣人民的天賦權利。鄭麗文不敢直視兩岸的真正差別，居然還在孫文面前把這推給所謂日本帝國主義造成，即是對革命史無知。

該人士說明，孫文革命時日本尚未發動侵華戰爭，並且是孫文革命最重要的外國支持力量，鄭麗文毫無遮掩地協同中國敘事，也讓人難以想像。

國安人士批評，孫文若發現中國居然又成為一人獨裁、威權擴張的極權國家，他所創立的政黨後人，居然還宣稱與這樣的北京政權有「共同的政治基礎」，很可能又會氣得要起來革命了。

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