台中市府重提發行公債 民進黨揪出這點批規避議會監督

台中市議會討論市府今年提出的發行公債提案，朝野攻防。（記者蘇金鳳攝）

台中市議會今天審議市府提案，財政局提出的「115年度第1次公債發行計畫案」，多位民進黨議員質疑市府在114年度也曾提報過公債發行規劃案卻無疾而終，今年再重提，財政局竟想要將公債案改為報告案，意圖規避議會的事前監督；國民黨則認為，只要確定所借公債利息比銀行還低就應該通過，最後大會決議通過。

財政局長游麗玲說，建議發行公債改為報告案送議會，只是要讓發行公債能順利，至於公債最佳利率，其實是要看整個金融狀況。

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民進黨議員陳俞融說，財政局在114年度也曾提報過高達200億元的公債發行規劃案。但計畫通過後，市府才發現嚴重誤判了美國關稅政策對金融市場的衝擊，整個計畫無疾而終。

陳俞融指出，財政局今年再重提，竟有意將自治條例中「發行前應諮詢台中市議會之意見」改為「報告案」函送議會 ，根本是把市議會當成橡皮圖章。

民進黨議員謝家宜說，中市政府今年度的第一個公債發行計劃畫案，跟114年度所通過的公債，預算年度跟發行的期間都不同，應該提送大會進行討論，市府不能規避審查。

民進黨議員黃守達說，台中市有公債發行的自治條例，就是要建立市府和發行公債的程序，自治條例有明確的規定，在發行前應諮詢市議會的意見，在去年發行時市政府也提出了一個專案報告，因此市府也應該重新照去年的程序，送一份專案報告給議會。

國民黨議員李中說，去年的提案是因為發生美國對等關稅問題，利率本身走勢不明確，所以暫時放下，現今市府提新案，市議會只要要求財政局，所借的錢的利息一定比商業銀行借的錢還要低，議會就應該同意；同黨議員劉士州說，應該給予市府一個彈性的，放手讓市府去執行公債的發行。

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