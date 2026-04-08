鄭麗文赴中喊和平之旅！解放軍直接發文打臉 周軒嘆：毫不給面子

中國國民黨主席鄭麗文昨起率團訪中展開「和平之旅」。（國民黨提供）

中國國民黨主席鄭麗文昨起率團訪中展開「和平之旅」。然而，中共軍機不但持續擾台，甚至解放軍東部戰區司令楊志斌也直接發文表示要深入糾治「和平積弊」，催生「打仗憂患」保持高度戒備狀態。政治工作者周軒表示，解放軍東部戰區管的就是台灣海峽，兵力針對的就是台灣。「鄭麗文，人還在中國，解放軍卻毫不給她面子，直接打臉她了。」

周軒今日在臉書發文指出，解放軍東部戰區，管的就是台灣海峽，兵力針對的就是台灣。而解放軍東部戰區司令員楊志斌今天直接署名發表文章說，思想上的鏽蝕比槍炮的鏽蝕更可怕，必須深入糾治「和平積弊」，用當下國際局勢動盪、軍事衝突頻發的活教材，特別是現實軍事鬥爭的嚴峻性，催生「打仗憂患」，堅決防治精神懈怠和思想麻痺，始終保持「箭在弦上，引而待發」的高度戒備狀態。

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周軒表示，東部戰區的最高領導，具名直接在中共黨報上面點出解放軍改革，必須要糾治「和平積弊」，必須要催生「打仗憂患」，必須保持「箭在弦上，引而待發」的高度戒備狀態。而「和平積弊」這四個字，可不是今天才發明的，這是解放軍一直以來對內思想教育的重點。2018年，中國國防部刊登了一篇解放軍報的文章，標題就是：「破除和平積弊 提升備戰打仗能力」。

周軒提到，該篇文章開頭就說：「在戰爭徹底退出人類歷史舞台之前，戰爭與和平往往交替出現。從人類發展史來看，被和平擊敗的軍隊不比被戰爭打敗的軍隊少。」下一段再提及，需克服盛世享太平的思想，「國家門口生戰生亂的可能性不能排除，因外部因素使我國面臨局部戰爭或武裝衝突的可能性依然存在，爭取持久和平任務艱巨。」

周軒最後表示，人家解放軍從來就不認為有什麼「和平，才能躺平」的奇怪論點。鄭麗文前腳才剛剛對台灣人說「和平，才能躺平」。解放軍後腳馬上就不演了，表示他們相信的是「不能用和平麻痺作戰的思想」。他嘆：「國民黨跟鄭麗文，幫著中共騙台灣人，也騙倒了自己，可憐啊。」

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