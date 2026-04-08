為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    鄭麗文赴中喊和平之旅！解放軍直接發文打臉 周軒嘆：毫不給面子

    2026/04/08 18:25 即時新聞／綜合報導
    中國國民黨主席鄭麗文昨起率團訪中展開「和平之旅」。（國民黨提供）

    中國國民黨主席鄭麗文昨起率團訪中展開「和平之旅」。（國民黨提供）

    中國國民黨主席鄭麗文昨起率團訪中展開「和平之旅」。然而，中共軍機不但持續擾台，甚至解放軍東部戰區司令楊志斌也直接發文表示要深入糾治「和平積弊」，催生「打仗憂患」保持高度戒備狀態。政治工作者周軒表示，解放軍東部戰區管的就是台灣海峽，兵力針對的就是台灣。「鄭麗文，人還在中國，解放軍卻毫不給她面子，直接打臉她了。」

    周軒今日在臉書發文指出，解放軍東部戰區，管的就是台灣海峽，兵力針對的就是台灣。而解放軍東部戰區司令員楊志斌今天直接署名發表文章說，思想上的鏽蝕比槍炮的鏽蝕更可怕，必須深入糾治「和平積弊」，用當下國際局勢動盪、軍事衝突頻發的活教材，特別是現實軍事鬥爭的嚴峻性，催生「打仗憂患」，堅決防治精神懈怠和思想麻痺，始終保持「箭在弦上，引而待發」的高度戒備狀態。

    周軒表示，東部戰區的最高領導，具名直接在中共黨報上面點出解放軍改革，必須要糾治「和平積弊」，必須要催生「打仗憂患」，必須保持「箭在弦上，引而待發」的高度戒備狀態。而「和平積弊」這四個字，可不是今天才發明的，這是解放軍一直以來對內思想教育的重點。2018年，中國國防部刊登了一篇解放軍報的文章，標題就是：「破除和平積弊 提升備戰打仗能力」。

    周軒提到，該篇文章開頭就說：「在戰爭徹底退出人類歷史舞台之前，戰爭與和平往往交替出現。從人類發展史來看，被和平擊敗的軍隊不比被戰爭打敗的軍隊少。」下一段再提及，需克服盛世享太平的思想，「國家門口生戰生亂的可能性不能排除，因外部因素使我國面臨局部戰爭或武裝衝突的可能性依然存在，爭取持久和平任務艱巨。」

    周軒最後表示，人家解放軍從來就不認為有什麼「和平，才能躺平」的奇怪論點。鄭麗文前腳才剛剛對台灣人說「和平，才能躺平」。解放軍後腳馬上就不演了，表示他們相信的是「不能用和平麻痺作戰的思想」。他嘆：「國民黨跟鄭麗文，幫著中共騙台灣人，也騙倒了自己，可憐啊。」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播