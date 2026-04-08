王惠美爭取補助計劃書遭李洋拒收 陳素月：快去拜託藍白通過總預算

運動部長李洋對彰化縣長王惠美拿出牛皮紙袋要爭取經費，回答「預算沒有通過」並未收下計畫書。（資料照）

針對彰化縣長王惠美昨天（7日）要把彰化縣內4座全民館爭取經費補助計畫書，交給運動部長李洋時，被李洋以「預算沒有通過」為由拒收，民進黨彰化縣長參選人、立委陳素月表示，王惠美當務之急，是要去拜託國民黨與民眾黨立委，趕快把中央政府總預算付委審查、三讀通過才對！

陳素月指出，昨天她與立委陳秀寳皆出席和美全民運動館的啟用典禮，王惠美是在典禮結束之後，要入館參觀之際，才遞交牛皮紙袋給李洋，但當時她並不知情，事後才知道王惠美要爭取彰化縣4座全民館這件事，如果事先知道，她與陳秀寳都會全力幫忙爭取。

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陳素月強調，王惠美可以有更周全與完美的作法，當務之急就是去拜託藍白的立委，請他們趕快把今年的中央政府總預算交付審查、三讀通過；因為王惠美曾任立委，應該知道公部門的預算作業程序，今年的中央政府總預算都沒有通過，連程序委員會都還沒過，李洋當然無法給出承諾。她強調，只要中央預算通過，李洋會全力協助，她也會全力爭取打造全民館的費用。

陳秀寳也指出，運動部是新的部會，預算沒有通過，計畫也無法運作，而全民館是與基層鄉親最關係緊密的運動設施，這是因為藍白聯手杯葛，才會讓預算卡關，連帶一切都受到影響。

王惠美今天到鹿港出席彰化縣用地變更暨產業轉型升級說明會，對於昨天李洋拒收計畫書一事，王惠美笑而不語，但被問到現場兩位立委也沒有一起幫忙爭取一事，王惠美欲言又止，並未發表意見。

立委陳素月。（民眾提供）

立委陳秀寳表示，運動部是新的部會，預算沒有通過，計畫也無法運作。（民眾提供）

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