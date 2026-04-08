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    首頁 > 政治

    童子瑋將擔起最強母雞責任 爭取跨黨友軍支持聯合作戰

    2026/04/08 14:48 記者盧賢秀／基隆報導
    民進黨基隆市長參選人童子瑋（中）將擔任最強的母雞。（記者盧賢秀攝）

    民進黨基隆市長參選人童子瑋（中）將擔任最強的母雞。（記者盧賢秀攝）

    民進黨基隆市長參選人童子瑋接受電子媒體訪問時表示，他在基隆土生土長，將以在地角度與宏觀格局，為家鄉擘劃20、30年的市政藍圖。此次選戰，他也將擔起「最強母雞」責任，除了帶領民進黨議員聯合作戰，也會積極爭取跨黨派友軍的支持。

    童子瑋的祖父、總統府資政童永是「基隆三大廟」之一慶安宮的榮譽主委，親和力十足，與政壇人士也交情深厚，童子瑋說，親民黨主席宋楚瑜擔任省長時，就經常來慶安宮，他逢年過節也會去探望。今年農曆春節期間，宋楚瑜也曾赴慶安宮參拜，同時祝賀童永百歲高壽；日前和林右昌與前總統蔡英文相約爬山，恰逢宋楚瑜生日，3人透過視訊向宋楚瑜祝壽，溫馨互動也掀起熱烈討論，童子瑋說，這是媽祖安排的緣份。

    至於會不會爭取親民黨的支持？童子瑋直言「當然要！」他會積極爭取很多好朋友的支持。

    基隆傳統選民結構藍大於綠，近年執政交棒失敗、兩次罷免案失利，但童子瑋觀察到，在國政穩健以及地方願景的雙重加持下，基層信心已逐漸回溫，支持者從過去的「小小聲」相挺，轉為如今風雨無阻、熱情如火地公開支持，都讓他相當感動。

    童子瑋強調，看著基隆從繁華到落寞，他希望能重振基隆，讓基隆人再看見希望。這幾年基隆人最不滿的是市政混亂、缺乏未來願景，市府「想一步做一步」，缺乏與議員、市民溝通。他期待重整基隆市政，從生活面、基礎建設面到未來的交通、產業政策，讓大家看見基隆的進步跟希望，「生活市長，從小到老」來照顧每位市民。

    民進黨基隆市長參選人童子瑋希望重振基隆、讓基隆人再看見希望。（記者盧賢秀攝）

    民進黨基隆市長參選人童子瑋希望重振基隆、讓基隆人再看見希望。（記者盧賢秀攝）

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