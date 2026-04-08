百本存摺之亂！ 陳佩琪怒槓北檢︰奇怪極了

柯文哲妻子陳佩琪。（資料照）

民眾黨主席柯文哲因京華城弊案一審被判刑17年、褫奪公權6年，其妻陳佩琪近日自爆家中被搜出「約100本存摺」，遭到作家苦苓大酸「清廉到一門忠烈」，隨後北檢發聲明澄清實際扣押數量為72本，雙方隔空互槓。對此，陳佩琪再度於臉書發表長文反擊，痛批北檢糾結於存摺數量「奇怪極了」，並質疑檢方刻意進行「不當聯結」。

陳佩琪今（8）日在臉書發文表示，原本不打算再回應，但因「百本存摺」爭議再起，迫使她再次發聲。她指出，檢方強調依SOP執行搜索，並特別說明僅查扣72本存摺，而非她所稱的約100本，讓她直言「奇怪極了」，認為與案件核心無關。

請繼續往下閱讀...

陳佩琪指出，自己並未在搜索現場逐一清點數量，但全家老少累積十年的存摺確實不少。她感性回憶，丈夫柯文哲坐在客廳簽收報廢存摺的身影，是其被帶走前留在家的最後身影，讓她永生難忘。針對存摺數量落差，她說，「跟你們要查有沒有沈慶京匯錢給我們一點關係也沒有，努力認真找就是了，結果也不說他們找到了什麼，卻只回應說存摺只有72本、而非陳佩琪說的100本？回應內容真的奇怪極了……」

陳佩琪提到，2025年曾因母親年事已高無法辦理銀行業務，盼檢方歸還存摺；之後因有匯款需求，但自己存摺內的錢已空，需要柯文哲存摺的錢，她於是在臉書發文希望北檢把存摺還給她，並嘗試持委託書至銀行申請補發，仍因需本人到場而受阻，甚至被建議向看守所申請證明，讓她當場淚流滿面，之後未再辦理。

對於檢方強調搜索過程依規進行，陳佩琪則稱不願陷入口水戰，但仍不忘批評檢方在起訴時以「犯後態度不佳」為由求處重刑，「不要說態度了，任何人看到你們起訴理由，難道要人心悅誠服？難道還要我先生跟你們鞠躬道謝、說謝謝起訴是不是？」

此外，陳佩琪也要求北檢回應多項爭點，包括「眾望基金會」接受企業家捐款950萬元，是柯文哲列京華城的為一貪證33號事證的理由；購置4300萬辦公室和財產申報不符，裡面有個租客是沈慶京舊識，所以錢的來源和沈先生有關；2018年借2000萬房貸打選戰，隔年還清，為何這是貪汙事證，以及2020年3月18日到2024年存619萬給小孩，「既然搜走72本存摺了，請問貪汙事證是什麼？」

陳佩琪質疑，「存錢給小孩是從小孩出生即有的行為，為何要從109年3月18日起算？是因為一星期前有便當會，是嗎？是想做不當聯結是嗎？請北檢出來說明理由。要回應，請回應以上這些我的詢問，是72本存摺、還是100本存摺，跟你指控的事一點關係也沒有！」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法