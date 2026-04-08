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    首頁 > 政治

    盧秀燕稱校園性侵案「人數不是像外界所想」 江肇國：台中恥辱

    2026/04/08 12:49 即時新聞／綜合報導
    市議員江肇國。（資料照）

    市議員江肇國。（資料照）

    台中一所國小棒球教練涉嫌性侵、猥褻學童案，檢方三波起訴傳出有逾80名學童受害，民進黨台中市議會黨團今抨擊，教育局長蔣偉民昨（7日）還說受害學童43人，案情掌握不力，台中市長盧秀燕披著「媽媽市長」糖衣，包庇行政失職；盧秀燕今強調，檢調前兩次調查人數有重複，「人數不是像外界所想」。對此，民進黨台中市議員江肇國表示，他以為盧秀燕縱使沒有政治良心，總該會有惻隱之心，但他錯了！這件台中市有史以來最嚴重的兒少案件，盧秀燕她完全不當一回事！沒有辦法給孩子一個安心成長的環境，就是台中的恥辱！

    江肇國在臉書PO文表示，他錯了！不該期待盧市長會對這些受害的孩子心痛自責！一審判決，三波起訴，檢方確認的受害學生人數已經有83位，最小受害者年紀只有4歲！局長昨天答不出來，今天市長竟然也還堅稱只有53人受害。

    江肇國指出，難道後來追查出來的受害者，不是台中的學生？不是市長應該好好照顧的孩子嗎？為什麼市長跟局長可以視而不見呢？對於教育局的責任，市長也決心包庇到底！說什麼局長沒有拖延、沒有隱瞞，所以不用處分！發生這麼重大的事件，政治責任沒人擔，行政處分也不用，這是面對錯誤的態度？難道台中市政府都躺平了嗎？

    江肇國續指，說真的，任何看過相關起訴資料的人都會揪心難眠，更難以想像受害小朋友還有這些家庭所必須背負的一輩子陰影，他以為盧秀燕縱使沒有政治良心，總該會有惻隱之心，但我錯了！這件台中市有史以來最嚴重的兒少案件，盧秀燕她完全不當一回事！

    江肇國怒批，沒有辦法給孩子一個安心成長的環境，就是台中的恥辱！

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

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