國民黨北市松信議員初選白熱化！楊智伃獲柯志恩力挺 自曝「弱點」求教學

柯志恩稱楊智伃是政壇明日之星。（記者孫唯容攝）

九合一大選在即，國民黨在台北市第三選區（松山信義）議員初選將採全民調，民調時間為4月19日至21日，22日上午將公布初選結果。目前選情已白熱化，擬參選人滿志剛獲得吳伯雄親自錄製影片力挺。國民黨立委柯志恩今（8）日陪同該選區擬參選人楊智伃掃吳興市場，一一向攤商握手、懇託，柯志恩力薦楊智伃，認為她是國民黨青年最有機會，並且潛力無窮的人選。楊智伃則說自己台語需要進步，請柯老師現場即興教學。

柯志恩表示，她一路看著楊智伃成長，對他們來說是政壇上明日之星，過去楊智伃擔任發言人的時候，不管是論述還有包含新媒體的構思，帶領年輕團隊，為國民黨青年光環增色不少，應該也是主力人選之一，選擇楊智伃才是選擇未來的希望，對她而言楊智伃是陽光女孩，在政壇上能帶來陽光能量。對於市議員參選人來說，選擇楊智伃到市議會，不管是執政、在野，面對蔣萬安還是任何人，只要是正義公理所在，她一定會監督，國民黨青年最有機會，個人認為潛力無窮，懇請松信選民，接電話民調要唯一支持楊智伃。

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柯志恩也說，楊智伃選戰經驗非常豐厚，過去都是抬轎者，非常稱職，扮演重要角色，如今是坐轎者，過去受到幫助過的人，一定會來力挺，憑藉她過去幕僚、發言經驗，不用傳授策略，自己就能掌握節奏。楊智伃聲音都喊啞了，很顯然初選非常激烈，希望具有潛力政治明星，能有舞台發揮。

楊智伃接話後笑說，求柯老師教台語，自己台語需要進步，尤其跟市民互動，透過台語可以拉近距離，看到柯老師跟高雄市民互動，情感真摯真誠。柯志恩也切換成台語模式說，常常講就會輪轉，以前到南部都會講台語不會講國語，說真的回高雄會說台語跟選民比較接近，至於到菜市場就說台語，歐巴桑、歐里桑會覺得像是女兒而疼惜、支持，所以台語一定要學。

面對媒體詢問，怎麼看滿志剛合體前主席吳伯雄？楊智伃說，初選每一天都很充實、開心，自己是大E人，到市場、路口只要有人點頭揮手，自己就有動力站一個小時，這就是選舉的魅力，從市民身上獲得肯定支持就是她最大力量，希望自己可以帶著陽光，把光借給市民，未來能成為民代，為他們發聲，年輕世代做為政治人物很重要的信念，不管是誰給她加持、支持，就是對她肯定、希望、祝福，再次感恩，而自己如何和市民溝通，這才是最重要。

國民黨立委柯志恩今（8）日陪同該選區擬參選人楊智伃掃吳興市場，一一向攤商握手、懇託，力薦楊智伃。（記者孫唯容攝）

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