你累了嗎？竹市教育處轉傳「野生動物園游泳池比賽」 挨批錯誤百出

你累了嗎？新竹市府教育處官網轉傳其他縣市的活動訊息，卻被眼尖家長發現錯誤百出，相當離譜。（讀者提供）

新竹市府教育處網站每天都會提供各項最新資訊，包括其他縣市辦理的賽事或活動訊息，成為家長及關注教育者會查看的官方網站，但有家長及老師發現市府教育處網站昨天竟出現各種奇怪的資訊內容且錯誤百出，像是「轉知中華民國游泳協會辦理『2026華台北野生動物園游泳池』，請踴躍報名參加，詳情請參閱附件」，被眼尖的家長發現後，官網才修正，卻讓家長嘆公務員這麼好當，連重要資訊都不確認就刊登，公務員素質低落。

對此，市府教育處稱所有官網發布的訊息都是正確的，未再多做回應。

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眼尖家長昨晚就看到市府教育處官網一天下來已公告多個錯誤訊息，有時是轉發其他縣市的比賽或是繪畫活動等重要訊息，但看到轉發的訊息文字詞不達意，像是「野生動物園游泳池」這樣的文字內容到底是野生動物的游泳賽事，還是對人？甚至還分國小國中高中組？真的讓人看了貽笑大方，也批公務員的素質堪憂，竟讓這樣的資訊就公開上網，後台的查核與資訊確認不足，顯見整個公務體系的螺絲鬆滿地。

投訴家長稱雖後來教育處官網資訊都已更新為正確資訊，但第一時間發出的訊息早已被截圖下載，都突顯市府在公開公告各種資訊時未做確認與校對，才會發生這種「你累了嗎」的傻眼公告訊息。

你累了嗎？新竹市府教育處官網轉傳其他縣市的活動訊息，卻被眼尖家長發現錯誤百出，相當離譜。（讀者提供）

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