中山陵謁陵 鄭麗文喊革命尚未成功：兩岸因日本砍劈傷口至今未癒合

國民黨主席鄭麗文。（國民黨提供）

國民黨主席鄭麗文訪中之行第二天來到南京中山陵謁陵，結束後她發表講話一度哽咽。她說，兩岸之間就因為130年前的甲午戰爭，被日本帝國主義的大刀所砍劈的傷口，至今無法癒合，但中國的災難不僅是來自外部的帝國主義勢力，還有許多源自內部分歧所導致的自相殘殺；自2005前主席連戰的和平之旅，時隔21年她再度來到中山陵，希望不要忘記創黨總理孫中山臨終前的叮囑：革命尚未成功，同志仍需努力。

鄭麗文表示，孫中山先生死後之所以躍居國際舞台，繼身世界偉人之列是因為他不只推翻滿清，創立了亞洲第一個民主共和國「中華民國」，並在逝世前4個月提出了大亞洲主義的論述，呼籲日本勿再做西方霸道文化的鷹犬，要善待殖民地的弱小民族，這些主張立即獲得台人熱烈的迴響。

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鄭麗文表示，在國父的遺囑中也特別強調，為達中國之自由平等，必須喚起世界以平等待我之民族共同奮鬥。因此，中國實踐自由平等的過程，也應該不要忘記推己及人，絕不能像當年日本只想著自己崛起之後，複製西方的帝國主義。

鄭麗文表示，八年抗戰，血淚斑斑，一直等到日本戰敗之後，台灣才終於結束了長達50年被殖民統治的厄運。戰後，千瘡百孔的中國陷入了國共內戰，國民黨退守台澎金馬，也因為國共內鬥的陰影，不但在台灣內部發動了白色恐怖，台灣也因此歷經了長達38年的戒嚴。時至今日，兩岸之間就因為130年前的甲午戰爭，被日本帝國主義的大刀所砍劈的傷口，至今無法癒合。

鄭麗文表示，中國的災難，從來都不僅僅只是來自外部的帝國主義勢力，還有很多是源自內部的矛盾、分歧所導致的自相殘殺，但真正受苦、遭殃的，遠是無辜的百姓。2005年初兩岸關係極度緊張，前國民黨主席連戰進行訪路進行展開了歷史性的和平之旅，成為49年之後第一個返回南京首都的國民黨主席，她也正式成為國民黨的黨員並擔任發言人。

鄭麗文表示，時隔21年之後，她再度的來到中山陵，踏上392階的台階，讓兩岸可以開始和解、交流、對話的九二共識。根據三民主義，國民黨成功的建設台澎金馬，成為民主、自由、法治、均富的美好社會，同樣的在大陸，我們也見證了大陸的進步和建設，超乎了所有人的期待和想像。

鄭麗文說，最後我們希望，不要忘記總理孫中山臨終前留下的叮囑：革命尚未成功，同志仍需努力。孫文天下為公思想的核心價值一直都是平等、包容、團結。我們應該共同致力於促進兩岸的和解與團結，創造區域的繁榮與和平，她在此以己為心，承繼國父的革命精神，繼續為革命路上前仆後繼的同志指引方向，並化為青天白日溫暖滋養每一寸土地和每一個生命。

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