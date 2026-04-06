北北桃「新世代連線」將成形 民進黨佈局藏戰略考量

民進黨目前鎖定立委沈伯洋出戰台北，選對會明將開會討論，能否拍板備受關注。（資料照）

民進黨2026台北、桃園市長佈局進入最後階段，選對會明將開會討論，能否正式拍板備受關注。目前鎖定立委沈伯洋出戰台北、法務部次長黃世杰角逐桃園，若順利出線，將與新北市長參選人蘇巧慧形成「新世代連線」，3人平均年齡僅46歲，展現民進黨人才培養、世代交棒的決心，藍綠陣容的世代落差也將成為此次選戰一大亮點。

民進黨擬提名參選台北市長的沈伯洋年僅43歲、新北市長參選人蘇巧慧剛過50歲生日，擬角逐桃園市長的黃世杰47歲，3人平均46歲。國民黨尋求連任的台北市長蔣萬安47歲，新北市長參選人李四川68歲、桃園市長張善政71歲，平均年齡達62歲，兩黨佈局呈現明顯的世代落差。

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黨內人士指出，民進黨野百合世代大都已完成地方首長的歷練，包括台南市長黃偉哲、嘉義縣長翁章梁等人，或是已在中央層級位居要職，如行政院副院長鄭麗君等；而目前鎖定參選北北桃市長的3位人選，代表的則是民進黨新世代的正式崛起，並準備扛起年底地方選舉的重任。

該人士表示，3位1970年後出生的新世代戰將，不僅都具備「學霸級」法學專業背景，也都曾在立法院歷練，或在中央部會發揮所長，原本就是民進黨亟欲栽培的重要接班梯隊。此外，3人都是「寶爸、寶媽」，跟北北桃眾多年輕家庭面臨相同的世代責任，讓他們更能貼近選民需求、與其對話，進而提出相對應的政見。

面對社群時代的來臨，黨內人士認為，「新世代戰將」更擅長用網路語言與年輕族群溝通，其所展現的創意與爆發力更是新世代具備的優勢，像蘇巧慧推出的台語Podcast節目《水獺媽媽巧巧話》、邀請Threads網友一起玩手遊皮克敏，都獲得不錯回響，民進黨也在這一波提名策略中，展現出人才培養與世代交棒上的決心與邏輯。

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