「鄭習會」前夕藍營推躺平影片 卓冠廷批：根本是躺著什麼都不做等待習近平

國民黨主席鄭麗文明將赴中國訪問，國民黨昨發AI影片文宣，強調「有和平才能躺平」，民進黨新北市議員卓冠廷批評，國民黨「躺平」根本是躺著什麼都不做等待習近平，拿台灣人的國防安全當政治籌碼，換取「朝見」習近平的機會。（資料照）

國民黨主席鄭麗文明天將應中共總書記習近平邀請赴中國訪問，國民黨昨發布AI影片文宣，展示各種「躺平」，強調「有和平才能躺平」，今午再發影片，強調「不要戰爭，只要和平」；民進黨新北市議員卓冠廷今天痛批，國民黨就是要給習近平獻禮，他說，國民黨的「躺平」根本是「躺著什麼都不做等待習近平」，拿台灣人的國防安全當政治籌碼，換取「朝見」習近平的機會，一點尊嚴跟格調都沒有。

卓冠廷表示，國家沒有人不希望和平，但國民黨的「躺平」根本是「躺著什麼都不做等待習近平」，不管是阻擋軍購、搗亂國會、散布疑美論，都是在拖延阻撓台灣迅速建立自我保護的能力。

請繼續往下閱讀...

他痛批，國民黨在「鄭習會」前夕發布「躺平」片，不會是巧合，就是要在登陸前給習近平獻禮，還沒見到面就先舉白旗投降，拿台灣人的國防安全來當政治籌碼，換取一個「朝見」習近平的機會，一點尊嚴跟格調都沒有。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法