為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    「鄭習會」前夕藍營推躺平影片 卓冠廷批：根本是躺著什麼都不做等待習近平

    2026/04/06 19:16 記者黃政嘉／新北報導
    國民黨主席鄭麗文明將赴中國訪問，國民黨昨發AI影片文宣，強調「有和平才能躺平」，民進黨新北市議員卓冠廷批評，國民黨「躺平」根本是躺著什麼都不做等待習近平，拿台灣人的國防安全當政治籌碼，換取「朝見」習近平的機會。（資料照）

    國民黨主席鄭麗文明將赴中國訪問，國民黨昨發AI影片文宣，強調「有和平才能躺平」，民進黨新北市議員卓冠廷批評，國民黨「躺平」根本是躺著什麼都不做等待習近平，拿台灣人的國防安全當政治籌碼，換取「朝見」習近平的機會。（資料照）

    國民黨主席鄭麗文明天將應中共總書記習近平邀請赴中國訪問，國民黨昨發布AI影片文宣，展示各種「躺平」，強調「有和平才能躺平」，今午再發影片，強調「不要戰爭，只要和平」；民進黨新北市議員卓冠廷今天痛批，國民黨就是要給習近平獻禮，他說，國民黨的「躺平」根本是「躺著什麼都不做等待習近平」，拿台灣人的國防安全當政治籌碼，換取「朝見」習近平的機會，一點尊嚴跟格調都沒有。

    卓冠廷表示，國家沒有人不希望和平，但國民黨的「躺平」根本是「躺著什麼都不做等待習近平」，不管是阻擋軍購、搗亂國會、散布疑美論，都是在拖延阻撓台灣迅速建立自我保護的能力。

    他痛批，國民黨在「鄭習會」前夕發布「躺平」片，不會是巧合，就是要在登陸前給習近平獻禮，還沒見到面就先舉白旗投降，拿台灣人的國防安全來當政治籌碼，換取一個「朝見」習近平的機會，一點尊嚴跟格調都沒有。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播