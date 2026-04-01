民進黨聚焦沈伯洋戰台北市長 3特質爆發力對決蔣萬安

民進黨不分區立委沈伯洋。（資料照）

民進黨2026台北市長選戰布局進入深水區，選對會最快於4月7日開會定奪。據了解，因行政院副院長鄭麗君肩負台美關稅主談人重任，參選可能性相當低；具備強大空戰實力的不分區立委沈伯洋，成為黨內聚焦的重點人選，盼以其年輕形象、專業背景和國際視野吸引年輕選票，點燃選情的爆發力，對決現任市長蔣萬安。

民進黨秘書長徐國勇上月底召集台北市的黨籍立委及民代，針對市長人選展開討論。現任立委吳思瑤及王世堅皆表達無參選意願，黨內最後收攏呈報的名單，包括鄭麗君、沈伯洋、壯闊台灣聯盟理事長吳怡農。

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不過，呼聲極高的鄭麗君遲未點頭，黨內高層雖持續勸進，但考量鄭做為主談人，需優先處理台美關稅談判變局，恐怕難以脫身。在鄭參選機率降低的情況下，沈伯洋遂成為被密集鎖定的戰略活棋，且並非沒有上陣意願。

黨內人士分析，沈伯洋具備年輕、高學歷與邏輯清晰等特質，論述戰力強大，對年輕選票非常有吸引力。期望他能發揮群眾感染力，催出綠營基本盤，進而外溢帶動全國選情。

面對外界質疑，沈伯洋因過去政治攻防所累積的「仇恨值」。黨內人士表示，這些標籤是一而再、再而三被刻意形塑的結果，沈出身公民行動與NGO領域，對於社會脈動的掌握，絕對比蔣萬安更「接地氣」；過去大家往往只聚焦於其國防專業，卻忽略了沈擁有首都連結世界所需的國際視野，可向選民呈現更全面多元的面貌。

輔選幹部也評估，台北市的政治結構相對艱困，民進黨仍有許多可以施展的空間。若由沈伯洋出戰首都，可展現民進黨對於新世代人才的開放想像力，未來勢必將揚棄舊的選戰模式，與議員團隊開創出新的合作空間。

針對黨內點名上陣，沈伯洋僅低調回應，民進黨有成熟機制，他尊重選對會最終結果，且因現在處於不確定的狀況，因此也不知道如何向家人開啟參選話題，目前變數仍多。

現階段除持續投入花蓮地方服務，並專注於立法院民進黨團幹部的工作，尤其是下週即將展開的軍購協商必須要守住，而「鄭習會」的後續影響也須嚴陣以待。

至於對市政治理的願景，沈伯洋直言，市政是一門專業，決策者必須尊重人才、做好判斷，「那不是一個人的事情，是一個團隊的事情。」

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