鄭麗文訪中 全由中共主導

中國今宣布國家主席習近平邀請國民黨主席鄭麗文於4月7至12日訪中並舉行「鄭習會」。鄭麗文30日舉行記者會說明。（記者方賓照攝）

中共中央台辦主任宋濤今天「受權」宣布鄭麗文率團訪中邀請，據了解，這次的參訪不論在時間、行程以及活動內容上，全部由中共中央決定。國民黨中央的接洽窗口主要是副主席張榮恭。

中共中央展示的「客隨主便」，至少反映在：

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1.活動由北京先行宣布，並以國民黨鄭麗文「多次表達」希望到「大陸」的意願，來凸顯其主導性。

2.新聞安排由北京規劃主導，台灣媒體採訪只能向國台辦報名，並經北京同意。國民黨這次不協助或無法插手記者團採訪事宜。

3.國民黨方包括鄭麗文在內，在訪問期間，必須公開表達「兩岸同屬一中」、堅決「反對台獨」、「全世界都奉行一中政策」，凸顯兩岸有「共同的政治基礎」。包括，兩岸都是中國人，同屬中華民族，兩岸的事，不容外部勢力來插手等等。

4.國民黨的新聞發佈，必須包含有兩岸有反對台獨等「共同的政治基礎」，必須凸顯「台獨」才是台海和平的變數。以此呼應北京立場：台獨才是台海和平的禍根亂源。

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