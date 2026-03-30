中國制裁古屋圭司禁入境 國台辦嗆正義之舉

中國國台辦發言人朱鳳蓮。（資料照，翻攝直播）

日本眾議員古屋圭司建議，推動日本自衛隊、台灣軍方及美國軍隊的「軍樂隊」進行象徵和平的文化交流，中國政府今日宣布對其制裁，凍結其在中國境內的資產，並禁止入境中國。國台辦則嗆聲，執意同「台獨」分裂勢力持續勾連滋事，嚴重干涉中國內政，依法反制，以儆效尤。

古屋圭司兼任日本「日華議員懇談會」會長，對台灣長期友好，他日前來台參加玉山論壇時，針對台海安全提出具體文化外交提案，建議推動日本自衛隊、台灣軍方及美國軍隊的「軍樂隊」進行象徵和平的文化交流。

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中國外交部30日宣稱，古屋圭司不顧中方強烈反對多次「竄台」，同台獨分裂勢力勾連，嚴重違背「一個中國原則」和中日四個政治文件精神，粗暴干涉中國內政，嚴重損害中國主權和領土完整。

中國外交部指出，依據「中華人民共和國反外國制裁法」第三條、第四條、第六條、第九條、第十五條之規定，中方決定對古屋圭司採取以下反制措施：一、凍結其在中國境內的動產、不動產和其他各類財產；二、禁止中國境內的組織、個人與其進行有關交易、合作等活動；三、對其不予簽發簽證、不準入境，包括香港、澳門。本決定自二○二六年三月卅日起施行。

國台辦發言人朱鳳蓮晚間表示，中方對有關日本親台政客採取反制措施，是基於中國法律、捍衛國家利益、符合國際慣例的正義之舉。台灣問題是中國核心利益中的核心，是不可逾越的紅線。

朱鳳蓮說，古屋圭司執意同「台獨」分裂勢力持續勾連滋事，嚴重干涉中國內政，嚴重損害中方主權和核心利益，我們對此堅決反對，依法反制，以儆效尤。民進黨當局為一黨私利，奴顏婢膝貼靠外部勢力，數典忘祖出賣民族利益，必將遭到歷史的審判。

關於被中國制裁，古屋圭司今日在臉書發文指出，無論如何，本人在中國國內完全沒有任何財產，也沒有與相關人士的交流，也沒有任何訪問中國的計畫，「對我而言，這些完全沒有影響」。

古屋圭司強調，制裁理由是與台灣的交流，他多年來擔任「日華議員懇談會」會長，與許多志同道合的議員一同頻繁訪問台灣，與這個秉持法治、民主、基本人權等共同價值觀的「國家」進行交流，「我敢稱之為國家」。今後也將繼續與台灣、美國、歐盟、澳洲等國家保持聯繫，努力絕對不讓「台灣有事」發生，這一立場不會改變。

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