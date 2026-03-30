為何國民黨要上凱道挺柯文哲？林智群狠酸：縱火犯喜歡回現場

國民黨立委們參加329凱道抗議聲援柯文哲。（記者廖振輝攝）

國民黨立法院黨團29日上凱道聲援涉貪遭判刑的民眾黨前主席柯文哲，可諷刺的是，與柯文哲有關的弊案都是國民黨的人去告發的。律師林智群忍不住狠酸，藍營就像是縱火犯，「總是喜歡回去看現場」。

柯文哲在京華城案、政治獻金案一審遭判17年有期徒刑、褫奪公權6年，先不說京華城就是國民黨台北市議員鍾小平去北檢按鈴申告，柯文哲牽扯其中還未受審的還有北士科案、魚果市場案、台智光案，也是鍾小平、林杏兒、楊植斗等藍營議員去告發的。

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不過329抗議活動上，國民黨立委們出席聲援，高喊阿北加油，在外界看來諷刺至極。林智群就在臉書上狠酸：「國民黨今天329為什麼要去凱道？縱火犯總是喜歡回去看現場，奇怪的是，受害人看到縱火犯，還會熱情擁抱他。」

網友看到這種形容後笑翻，「林律，這樣說有點過分了，貼切的過分」、「火勢太劇烈了，受害人已經被煙燻、火燒到變成智障，從火場出來拼命要找消防員或警察算帳」、「為了權力與利益，這兩個黨道德底線都可以拋棄」、「能害台灣的都要做」、「就是同流合污，白藍挺貪污」。

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