柯文哲涉貪判刑白營扯黃偉哲 黃智賢拋「靈魂提問」電爆小草！

資深媒體人黃智賢。（圖翻攝自YT:黃智賢夜問）

前台北市長柯文哲涉貪遭判17年有期徒刑、褫奪公權6年，其委任律師鄭深元扯到台南市長黃偉哲多年前被指控收錢幫忙變更地目，之後被判無罪的例子來企圖替「阿北」開脫，引發討論。對此，黃偉哲胞妹、資深媒體人黃智賢發聲，對小草拋出靈魂提問：「如果黃偉哲做了跟柯文哲一樣的事情，你們會喊黃偉哲清清白白嗎？」

柯文哲的御用律師鄭深元近日在Threads控訴，多年前黃偉哲收了台南「私立崑陵山安樂園」開發商400萬元，其中200萬申報為政治獻金，剩下200萬「收下自用」，之後幫忙變更地目為殯葬用地，但是台南高分院認為二者間不存在對價關係，判決無罪。企圖帶風向談司法不公地鄭深元，還酸溜溜地說「真的好棒棒」。

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當年黃偉哲之所以被判無罪，是因法律認為證據不足以證明該筆款項與其職務行為之間存在明確的「對價關係」，且當時的主要指控涉及其辦公室助理或國會聯絡人，而法院認定黃偉哲本人並未直接參與違法的利益交換或強勢關說地目變更。媒體人詹凌瑀則指出，當年相關案件中，系爭土地並未成功變更，法院認定無對價關係，證據不足。而柯文哲案係依檢方提出之具體事證定罪，兩案在事證與性質上「天差地遠」，根本無從比較。

黃智賢27日在其YT開直播時也談及此事，她反問拿這件事來炒作的小草：「如果黃偉哲做了柯文哲做的這些事情，你們會喊黃偉哲清清白白嗎？我絕對不會！黃偉哲只要幹了柯文哲的事情，我絕對說關的好、關到滿，就算他是我的哥哥！因為他如果做了柯文哲的事情，他背叛了人民，背叛這個社會，關好關滿剛剛好而已！如果有人有黃偉哲貪汙腐敗的任何資料，直接提告，直接按鈴申告，不要客氣好不好！」

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