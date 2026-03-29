黃國昌被問「讓阿北回來當黨主席」竟這樣回答 周軒曝背後算計！

民眾黨主席黃國昌。（記者廖振輝攝）

民眾黨今天（29日）為了涉貪遭判刑的前主席柯文哲，在凱道發起抗議集會。現任主席黃國昌被媒體問到對前立委蔡壁如表態希望阿北回鍋黨主席一事，黃國昌稱「早就希望他回來」，但他又說阿北接下來的「政治道路都斷掉」。對此，政治工作者周軒分析黃國昌這段話透露出的端倪，直言柯文哲已經被黃國昌「政治軟禁」了！

蔡壁如近日表示希望柯文哲回鍋競選下一屆民眾黨主席，黃國昌今天被記者問到這一題，他是這麼回答的：「其實我早就希望『老大』回來接任黨主席，『老大』只要點頭，隨時就回來接任黨主席。不過，一審判決下來後，根本就是要斬斷柯文哲接下來所有政治上的可能性，從《公職人員選舉罷免法》、《總統副總統選舉罷免法》到《政黨法》，就是要找一個罪名判10年以上，斷掉柯文哲接下來所有政治道路。這也是為什麼讓許多支持者、小草及黨工職都感到非常憤怒。」

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對此，周軒今傍晚在臉書發文指出，今天凱道集會最重要的事情，不是去了多少人、國民黨有幾個立委現身，而是黃國昌這段回應，「黃國昌這段話透露了幾個端倪。第一，依照現在立法院藍白多數的狀況，什麼選罷法政黨法規定一點都不重要，聯手把法修掉，柯文哲馬上再戰江湖，但黃國昌連一句『與國民黨的朋友研究怎麼救柯文哲』都講不出來，司馬昭之心，路人皆知啊。」

「第二，為什麼黃國昌要特別提『柯文哲已經沒有政治前途』了呢？就是要告訴民眾黨跟小草們，現在的民眾黨只能靠我了，2026是我，2028也應該要是我，我才是那個有前途的人。第三，柯文哲現在就是那個剛歷經土木堡之變，從瓦剌被放回來的明英宗朱祁鎮，黃國昌就是他的弟弟，在英宗被抓走時即位的明代宗朱祁鈺，哥哥回來了，不好意思皇帝位子還是我的，當年朱祁鎮是被弟弟軟禁起來，現在柯文哲是被黃國昌『政治軟禁』了。歷史總是不斷重演。」

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