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    首頁 > 政治

    又來亂！吃屎哥扮小草潛入凱道 帶雞蛋躺地喊「柯文哲貪污」被架離

    2026/03/29 18:28 記者王冠仁／台北報導
    警方把吃屎哥帶離現場。（記者王冠仁翻攝）

    警方把吃屎哥帶離現場。（記者王冠仁翻攝）

    民眾黨創黨主席柯文哲涉入京華城弊案被判刑17年，民眾黨為了聲援柯，今天下午舉辦「戰！329上凱道討公道」造勢活動，爭議網紅「吃屎哥」游兆霖也假扮成小草，帶著一袋雞蛋跑到現場。他在「潛伏期間」被現場糾察隊員發現，引發騷動，員警擔心發生衝突，立刻上前將他架離，但他相當不配合，過程中還不斷大喊「柯文哲貪污」。

    警方說，今天下午3時許，民眾黨相關人士先後上台發表演說，但台下忽然傳來一陣騷動。原來有現場糾察隊員眼尖發現，「吃屎哥」游兆霖身上綁著多條支持綁帶、戴著鴨舌帽，坐在現場偽裝成小草。

    由於游過去曾經多次對柯文哲做出挑釁、爭議行為，糾察隊員當下隨即想把他請離，員警見到騷動，擔心發生意外也趕來。游面對警方，起先還裝傻，聲稱「我又沒幹嘛」、「我坐在這裡不行嗎？」警方發現他居然帶著一袋雞蛋，研判他打算鬧場，於是立刻將他架起。

    這時游不斷大喊「柯文哲貪污」，警方擔心他會激化其他群眾，立刻將他架離現場；他被警方帶到場外後，居然還耍賴躺在地上繼續大喊「柯文哲貪污」，警方於是施以強制力對他進行保護管束，同時把他帶上警車。

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