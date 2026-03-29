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    首頁 > 政治

    「傳奇女伶 高菊花」特映 楊翠、沈伯洋及林芳如接連開講

    2026/03/29 15:10 記者黃旭磊／台中報導
    紀錄片「傳奇女伶 高菊花」開啟人權對談。（好民文化行動協會提供）

    紀錄片「傳奇女伶 高菊花」開啟人權對談。（好民文化行動協會提供）

    紀錄片「傳奇女伶 高菊花」耗時20年拍攝與文史調查，楊逵文教協會攜手好民文化行動協會、光合基金會、野火樂集播放影片，並由野火樂集創辦人熊儒賢、好民文化行動協會理事長林芳如與談，東華大學華文系教授楊翠，也以「白色恐怖女性創傷與記憶」為題，探討女性於白色恐怖時期所受政治迫害，與會人士期望社會建立同理、促進對話。

    「跨越世代的修復與對話」，28日起在台中光合基金會舉辦，首場講座由東華大學華文系教授楊翠，以「白色恐怖女性創傷與記憶」為題，探討女性於白色恐怖時期所受政治迫害，與會者隨後前往王牌影城觀看「傳奇女伶 高菊花」，並在今天（29日）持續邀中央研究院副研究員彭仁郁，分享「政治暴力創傷對當代台灣的影響」等議題。

    楊翠指出，組織行動常將女性化約為受「父兄師長丈夫影響」存在，她分享女性白色恐怖案件，1949年被捕的曾碧麗，懷孕後期在獄中遭受殘酷刑求，長髮被綑綁吊起在半空中，導致胎盤早期剝離，這段發生在惡劣監獄環境身體記憶，展現威權體制對女性身心雙重摧殘。

    與會者觀看「傳奇女伶 高菊花」，敘述高菊花父親Uongu Yata’uyungana（高一生），白色恐怖時期遭槍決，高菊花放棄醫學院夢想，用餘生撐起政治犯家族歷程。

    林芳如強調，高菊花濃妝下承載台灣歷史傷痕，身為女性、原住民與台灣人身分多重壓迫，依然展現堅強主體性。

    「傳奇女伶：高菊花」將在5月上映，綠委沈伯洋（puma）4月6日清明連假最後一天，與音樂人楊舒雅、P!SCO、及政治受難者陳欽生等人，參與系列活動「自由路上音樂節」，歡迎民眾關心人權議題。

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