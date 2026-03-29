「戰凱道」全國動員令召多少小草？ 民眾黨：現場突破1萬人

民眾黨號召今（29）日發起全國動員令，號召各地小草「上凱道、討公道」。（記者方賓照攝）

前台北市長柯文哲涉京華城貪污圖利、政治獻金侵佔背信等罪，26日一審宣判有期徒刑17年、褫奪公權6年，引發各界議論，為此，民眾黨號召今（29）日發起全國動員令，號召各地小草「上凱道、討公道」。活動開場前10分鐘，主持人宣布現場「超過1萬人」。

為聲援柯文哲，民眾黨今午於總統府前的凱達格蘭大道，舉辦「戰！329上凱道討公道」造勢活動，黨主席黃國昌發起全國動員令，號召全國小草集結凱道，齊聲抗議司法威權。黃國昌會前受訪表示，民眾黨不只要討柯一個人的公道；更要討台灣司法正義的公道。他質疑，今天連柯都可以遭國家機器濫用司法檢調，在「黨、政、媒」三位一體下，得到不公平裁判，「未來到底還有誰可以倖免？」。

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媒體問及藍營聲援人士多為立委、議員比較少，被外界認為內部意見分歧，甚至在衡量民眾黨剩下多少政治能量。黃國昌回應，他感謝所有支持司法改革、聲援柯的朋友，並強調活動後如何為台灣人民打造真正值得被信賴、實踐公平正義的司法，這才是最重要的事情。

活動於下午兩點半正式開始，不過，主持人於活動開始前10分鐘現場已湧入「1萬人」，引起現場與會一陣喧騰。據了解，民眾黨黨公職、藍營立院黨團、資深媒體人趙少康及網紅「館長」陳之漢等都會站台聲援，並由黃、柯作為發言壓軸。

民眾黨支持者（俗稱小草）今（29）午於凱道參與「戰！凱道」抗議活動，聲援前台北市長柯文哲。（記者方賓照攝）

民眾黨29日舉辦「戰！329上凱道討公道」，民眾參加表達訴求。（記者方賓照攝）

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