藍白反覆擋軍購、海馬士首期款告急 陳冠廷：將向美爭取展延

民進黨國防外交委員會召委陳冠廷。（資料照）

國防特別條例審查陷入僵局，在野堅持刪除「委製」與「商購」案項，導致朝野無法達成共識，我對美軍購包括海馬士多管火箭、M109A7、標槍及拖式飛彈首期款支付期限只到本月31日，若未按時支付恐延宕後續議約至年底。民進黨國防外交委員會召委陳冠廷今強調，將於本週向美國參議員當面反映台灣國會審議進度與實際困難，爭取美方理解，盼能為海馬士案保留更多行政處理時間。

陳冠廷接受本報訪問時指出，立法院已於13日趕在部分軍購發價書期限前，授權行政院簽署包括拖式飛彈、標槍飛彈續購、M109A7自走砲及海馬士多管火箭飛彈系統等4項對美軍購案發價書。其中，海馬士系統付款期限最為急迫，卻因特別條例及預算尚未通過，導致國防部目前無法依法付款；國防部也已說明，海馬士案因涉及彈藥談判因素，展延空間極為有限，突顯時效壓力已迫在眉睫。

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對於在野黨先前多次封殺國防特別條例草案付委，陳冠廷表示，相關法案若能及早進入實質審查，立法院原本有充足時間完成法制作業，如今卻因反覆阻擋，讓寶貴的審議空窗白白流失，進一步壓縮後續預算提案、送審與執行時程。

國防建設不應成為政黨攻防的工具，尤其面對具明確期限的軍購案，更應回到國家安全與制度效率的基本要求。陳冠廷表示，自己擔任召委後，已火速排案並完成委員會審查，後續應把握這項最新進度，持續向美方爭取必要展延空間，自己將於本週向美國參議員當面反映台灣國會審議進度與實際困難，爭取美方理解，盼能為海馬士案保留更多行政處理時間。

陳冠廷強調，時效是此案關鍵，在野黨不應再將軍事特別條例拆分處理，甚至切割為兩期軍購、排除商購項目，這類作法只會增加程序成本，降低整體效率，無助於國防需求的整體規劃與執行。面對外在安全挑戰，朝野應共同確保重大軍購案不因程序拖延而受阻，儘速完成特別條例與預算審議，才能維持台灣防衛戰力建置的穩定節奏。

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