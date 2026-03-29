在野卡總預算張善政竟稱「台灣在等卓揆」 林楚茵：做賊喊抓賊

民進黨立委林楚茵。（資料照）

藍白持續封殺今年度中央政府總預算案，在野更在近日院會中提案要求行政院即刻核准動支新台幣718億元新興計畫預算，並以人數優勢逕付二讀並交付協商。面對桃園市長張善政昨向行政院長卓榮泰喊話：「全台灣都在等你」。民進黨立委林楚茵痛批，張善政為了選舉搞政治鬥爭，這根本是年度最誇張的「做賊喊抓賊」，全台灣明明都在等在野黨立委放行總預算好嗎。

林楚茵指出，最荒謬的是，張善政還當過行政院長，總預算對國家機器運作有多重要、卡關有多致命，他會不知道。張善政居然上演「前院長裝糊塗」戲碼，放任自家立委惡意癱瘓總預算整整213天，卡住民生建設，然後再把鍋甩給民進黨，這卸責的嘴臉真的太難看了。

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林楚茵批評，整天拿有同意動支718億（含TPASS）出來邀功，事實上這只佔國家總預算的 2%，剩下的 98% 全部被藍白死死掐住，且依法同意動支根本不等於「預算三讀」，就是欺騙台灣人，預算被惡意卡死，全民受害。

針對張善政的政治騙術，林楚茵點出，身為前行政院長、現任桃園市長的張善政，面對極端氣候的災損金、救命錢全卡住，桃園人苦等的「鐵路地下化54億」卡住，全國的AI科技發展預算全部卡住。

林楚茵直言，張善政自稱「科技市長」，結果放任科技預算被自家人搞死；當過行政院長，卻配合黨意癱瘓國家？拿台灣人的救災錢和地方建設來玩政治鬥爭，真的夠了。這位「前院長」是真的連預算法都不懂，還是為了政治利益揣著明白裝糊塗？

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